तेल ने बदली सऊदी-ईरान की किस्मत तो थोरियम बदलेगा भारत की, अनदेखी पर परमाणु वैज्ञानिक ने चेताया

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे खाड़ी संघर्ष ने एक बार फिर लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी बनाए रखने में भारत की कमजोरी को उजागर कर दिया है. दुर्भाग्य से, भारत के पास कच्चे तेल के विशाल भंडार नहीं हैं और व्यावसायिक गुणवत्ता वाले घरेलू यूरेनियम भंडार भी सीमित हैं, जिसके कारण जीवाश्म और परमाणु ईंधन (fossil and nuclear fuels) के आयात पर अत्यधिक निर्भर है. हालांकि भारत के पास विशाल थोरियम भंडार है, मगर इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है. परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर (Dr. Anil Kakodkar) का कहना है कि भारत के विशाल थोरियम भंडार की अनदेखी करना देश के लिए आत्मघाती हो सकता है.

पिछले 20 वर्षों से केवल कागजों तक

पश्चिम एशिया में किसी भी तरह के लॉन्ग टर्म भू-राजनीतिक अस्थिरता का सीधा असर कीमतों में अचानक वृद्धि, आपूर्ति में अनिश्चितता और नई दिल्ली के लिए रणनीतिक असुविधा के रूप में सामने आता है. यह स्ट्रक्चरल निर्भरता एक कड़वी सच्चाई बयान करती है कि ऊर्जा सुरक्षा को अनिश्चित काल तक आयात नहीं किया जा सकता. भारत के लिए दीर्घकालिक, संप्रभु ऊर्जा सुरक्षा का एकमात्र विश्वसनीय रास्ता उसके प्रचुर थोरियम भंडार का उपयोग करना है, जो अगले 250 वर्षों तक स्वच्छ, टिकाऊ परमाणु ऊर्जा प्रदान कर सकता है. थोरियम ईंधन चक्र को पूरी तरह से चालू करके, भारत वैश्विक उथल-पुथल से खुद को बचा सकता है, बाहरी निर्भरता को कम कर सकता है और आर्थिक विकास और राष्ट्रीय लचीलेपन के लिए आवश्यक एक स्थिर ऊर्जा भविष्य सुनिश्चित कर सकता है, लेकिन इसमें बड़ी चुनौतियां हैं. भारत का थोरियम आधारित परमाणु परीक्षण रिएक्टर पिछले 20 वर्षों से केवल कागजों तक ही सीमित है.

डॉ. अनिल काकोडकर

खाड़ी युद्ध ने एक बार फिर भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को नए मोड़ पर ला खड़ा किया है, जो ईंधन की कमी, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताओं और थोरियम पर अनसुलझे निर्णयों से प्रभावित है. मुंबई स्थित परमाणु ऊर्जा आयोग (एईसी) के सदस्य और परमाणु वैज्ञानिक डॉ. अनिल काकोडकर कहते हैं कि भारत की चुनौती यूरेनियम से शुरू होती है. हालांकि, वैश्विक यूरेनियम उत्पादन में वृद्धि होने की उम्मीद है, पर परमाणु वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि आपूर्ति स्थिर होने से पहले उपलब्धता में गिरावट आएगी. यदि भारत बिना किसी सुधार के ग्लोबल न्युक्लियर ट्रेंड्स को फॉलो करता रहा, तो मांग में तेजी आने के साथ ही उसे पक्का ईंधन संकट का सामना करना पड़ेगा.

क्यों हो रही देरी

भारत की लंबे समय से चली आ रही बंद ईंधन चक्र प्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता (जिसमें प्रयुक्त परमाणु ईंधन को पुनर्संसाधित और पुनः उपयोग किया जाता है) आकस्मिक नहीं थी. स्थिरता, ईंधन दक्षता और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, यह सबसे तर्कसंगत मार्ग बना हुआ है. फिर भी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, बंद ईंधन चक्र प्रणाली के कारण दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों, चाहे हथियारों के लिए हो या रेडियोधर्मी दुरुपयोग के लिए, इसके दुरुपयोग की आशंकाएं बनी रहती हैं. परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि ऐसे जोखिम केवल हथियारबंद देशों तक ही सीमित नहीं हैं. वे कहते हैं, “रासायनिक विस्फोटक हों या परमाणु सामग्री, शरारती तत्वों द्वारा इनका दुरुपयोग हमेशा चिंता का विषय रहता है. इसीलिए परमाणु सामग्री को बहुत सख्त नियंत्रण में रखना आवश्यक है, खासकर संवर्धन, पुनर्संसाधन और पुनर्चक्रण तकनीकों के क्षेत्र में.” डॉ. काकोडकर के अनुसार, इसका समाधान परमाणु-प्रसार-प्रतिरोधी ईंधन चक्रों में शामिल है, और थोरियम ठीक यही मार्ग प्रदान करता है. उन्होंने जोर देते हुए कहा, "परमाणु-प्रतिरोधी ईंधन चक्र प्राप्त करने के सबसे सरल और प्रभावी तरीकों में से एक थोरियम को अपनाना है." उन्होंने आगे कहा कि यह उद्देश्य हमेशा से भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का केंद्र रहा है.

काम हुआ तो क्या होगा

भारत इसके जरिए सुपरपावर बन सकता है. उसके पास थोरियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है, जो सदियों तक ऊर्जा सुरक्षा प्रदान कर सकता है. डॉ. काकोडकर का तर्क है कि जिस प्रकार तेल उत्पादक देशों ने कभी वैश्विक भू-राजनीति को आकार दिया था, उसी प्रकार भारत एक दिन परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी समान स्थान प्राप्त कर सकता है. उन्होंने कहा, "थोरियम क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद भारत तेल उत्पादक देशों के समकक्ष स्थान प्राप्त कर सकता है." उन्होंने कम प्रसार जोखिम वाले ईंधन चक्रों पर आधारित भारत के नेतृत्व में 'परमाणु ओपेक' की संभावना का भी जिक्र किया है. थोरियम भारत की तकनीकी क्षमताओं के अनुरूप है. यह हैवी वाटर रिएक्टरों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है. ये एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें भारत को वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लीडर माना जाता है. यूरेनियम-233 बनाने के लिए थोरियम को पहले विकिरणित करना पड़ता है, और हैवी वाटर रिएक्टर इस प्रक्रिया के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त हैं. डॉ. काकोडकर ने कहा, "हम हैवी वाटर टेक्नोलॉजी के कस्टोडियन हैं, और थोरियम इन सिस्टम्स में सबसे अच्छा काम करता है."

कैसे होगा

थोरियम के बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए भारत के विखंडनीय पदार्थ भंडार (fissile material inventory) को बढ़ाना आवश्यक है. यह केवल दो तरीकों से ही संभव है: फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो खपत से अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करते हैं, और एक्सीलरेटर-ड्रिवेन सिस्टम्स, जो गैर-विखंडनीय न्यूट्रॉन का उपयोग करके ईंधन का उत्पादन करती हैं. डॉ. काकोडकर लगातार यह तर्क देते रहे हैं कि भारत को इन दोनों सिस्टम्स को एक साथ अपनाना चाहिए, क्योंकि इनके बिना थोरियम का बड़े पैमाने पर उपयोग असंभव है. भारत का ओरिजनल थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम उस समय तैयार किया गया था जब घरेलू यूरेनियम की उपलब्धता लगभग 50,000-60,000 टन तक सीमित थी, जिसके कारण फास्ट ब्रीडर प्लांट जरूरी हो गए थे. आज, आयातित यूरेनियम की उपलब्धता ने तात्कालिक दबाव को कम कर दिया है, लेकिन डॉ. काकोडकर आत्मसंतुष्टि के प्रति आगाह करते हैं. वे कहते हैं, "बाहरी यूरेनियम की उपलब्धता से थोरियम उत्पादन में देरी नहीं होनी चाहिए. वास्तव में, इससे इसमें तेजी आनी चाहिए." वे याद दिलाते हैं कि डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को भी इस बात की चिंता थी कि कहीं नागरिक परमाणु सहयोग भारत की थोरियम संबंधी महत्वाकांक्षाओं को धीमा कर देगा? डॉ. काकोडकर का कहना है कि वह चिंता अब एक अवसर में तब्दील हो गई है. थोरियम को मौजूदा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) में डाला जा सकता है, जिससे विकिरण के बाद यूरेनियम-233 का उत्पादन होता है. हालांकि यह फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में होने वाले यूरेनियम-233 उत्पादन की क्षमता के बराबर नहीं होगा, लेकिन भविष्य में बनने वाले पीएचडब्ल्यूआर की बड़ी संख्या को देखते हुए, यह थोरियम-बेस्ड सिस्टम्स को बड़े पैमाने पर शुरू करने के लिए आवश्यक पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध करा सकता है और भविष्य में ईंधन की कमी से बचा सकता है. इस परिवर्तन में एक प्रमुख तकनीक एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर (AHWR) है, जो मुंबई के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा चेर्नोबिल आपदा के बाद विकसित की गई एक पूर्णतः स्वदेशी तकनीक है. इसमें निष्क्रिय सुरक्षा विशेषताएं हैं, जो गंभीर दुर्घटनाओं के दौरान भी जनता पर न्यूनतम प्रभाव सुनिश्चित करती हैं. इसका दूसरा उद्देश्य थोरियम से पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करना और थोरियम ईंधन चक्र के साथ व्यावहारिक अनुभव को बढ़ावा देना था. डॉ. काकोडकर बताते हैं कि एएचडब्ल्यूआर का डिजाइन पूरा हो चुका है. इसका प्रायोगिक परीक्षण, समीक्षा और तैनाती के लिए पात्रता भी सिद्ध हो चुकी है. इसे रोकने का कारण विज्ञान नहीं, बल्कि प्राथमिकता थी. उन्होंने कहा, “उस समय प्लूटोनियम की अन्य आवश्यकताएं भी थीं, इसलिए फास्ट रिएक्टरों को अधिक महत्व देना आवश्यक था.” भारत के लिए वह चरण अब लगभग समाप्त हो चुका है. कलपक्कम में स्थित भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) ऑपरेशन शुरू होने से पहले ईंधन भरने के चरण में है.

फिर क्यों कर रहे देरी

तकनीकी तत्परता के बावजूद, वर्तमान परमाणु ऊर्जा संस्थान बड़े पैमाने पर रिएक्टरों में थोरियम का उपयोग करने में संघर्ष कर रहे हैं. संस्थागत सावधानी, रिएक्टरों की परस्पर विरोधी प्राथमिकताएं, जटिल ईंधन पुनर्संसाधन चुनौतियां और थोरियम-आधारित प्रयुक्त ईंधन से निकलने वाले हाई गामा रैडिएशन को संभालने की अत्यधिक कठिनाई ने प्रगति को धीमा कर दिया है. इसलिए आलोचकों का तर्क है कि थोरियम ईंधन री-प्रोसेसिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों (AHWR) को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए. विशेषज्ञ बताते हैं कि बाय-प्रोडक्ट के रूप में यूरेनियम 232, इसकी डिके चेन थैलियम-208 उत्पन्न करती है, जो अत्यधिक भेदन क्षमता वाला 2.6 MeV गामा रैडिएशन उत्सर्जित करता है, जिसे री-प्रोसेसिंग सुविधाओं में संभालना बहुत मुश्किल है. डॉ. काकोडकर इस विचार को सिरे से खारिज करते हैं. उन्होंने कहा है, “यह कहना कि थोरियम का निर्माण बहुत कठिन है और इसलिए इसे छोड़ देना चाहिए, सरासर अन्याय है. अगर आप कहते हैं कि इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, तो न तो थोरियम होगा, न ही तीन चरण का कार्यक्रम, और भारत की परमाणु क्षमता स्थिर हो जाएगी. यह अस्वीकार्य है.” वे इससे भी आगे बढ़कर अब तक की अपनी सबसे कड़ी चेतावनी देते हैं: “थोरियम कार्यक्रम को छोड़ना भारत के लिए आत्मघाती होगा.” उनके विचार में, विकसित भारत बनने की देश की आकांक्षा बड़े पैमाने पर थोरियम के उपयोग से अविभाज्य है. वे कहते हैं, “'थोरियम नहीं' कहना असल में 'विकसित भारत नहीं' कहना है.”

मोदी सरकार का रुख

भारत का लक्ष्य 2032 तक 22 गीगावाट और 2035-36 तक लगभग 25 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है. थोरियम पर तत्काल काम किए बिना, चाहे वह उच्च ताप विद्युत संयंत्रों (AHWR) की तैनाती के माध्यम से हो या उच्च ताप विद्युत संयंत्रों (PHWR) में थोरियम लोडिंग के माध्यम से, भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करना बहुत मुश्किल है. इस बीच, सरकार ने सार्वजनिक रूप से थोरियम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है. केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस सप्ताह संसद में थोरियम आधारित ऊर्जा को "भारतीय तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के आधार स्तंभों में से एक" बताते हुए इसके दीर्घकालिक स्थिरता लाभों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि यूरेनियम आधारित सिस्टम्स की तुलना में थोरियम रिएक्टरों से काफी कम मात्रा में दीर्घकालिक परमाणु अपशिष्ट उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिससे पर्यावरण की दृष्टि से इनका महत्व और बढ़ जाता है. डॉ. सिंह ने तीसरे चरण के लिए थोरियम टेक्नोलॉजी के रूप में मोल्टन सॉल्ट रिएक्टरों (एमएसआर) की ओर भी इशारा किया है. ये रिएक्टर लगभग वायुमंडलीय दबाव पर काम करते हैं, जिससे सुरक्षा बढ़ती है. हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी है कि यह तकनीक अभी परिपक्व नहीं है, और इसकी आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन सीमित पैमाने पर प्रदर्शन के बाद ही किया जा सकता है.

भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए, डॉ. काकोडकर छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों और उन्नत परमाणु अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, की संभावना देखते हैं. दोनों देशों के पास उन्नत परमाणु क्षमताएं होने के कारण, इस तरह का सहयोग वैश्विक ऊर्जा स्थिरता और परमाणु अप्रसार संबंधी चिंताओं को दूर करते हुए बंद ईंधन चक्रों और थोरियम के उपयोग को गति प्रदान कर सकता है. भारत के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक का संदेश स्पष्ट है. थोरियम कोई वैकल्पिक प्रयोग नहीं है, बल्कि यह दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है. इसमें देरी से देश को दशकों का नुकसान हो सकता है. उनका तर्क है कि काम तुरंत शुरू होनी चाहिए.

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