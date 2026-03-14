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बॉडीगार्ड से रोमांस करने लगीं सांसद सिनेमा तो पत्नी ने किया केस, US कोर्ट में माना बनाए संबंध पर...

सिनेमा ने "तौलिये में लिपटी हुई" अपनी तस्वीर भेजने से इनकार किया और कहा कि उन्हें मैथ्यू को "कोई संदेश" भेजने की "कोई बात याद नहीं" है, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया हो कि वह काम के सिलसिले में यात्रा पर एमडीएमए ड्रग्स लाएं ताकि वह "उन्हें साइकेडेलिक अनुभव करा सकें."

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बॉडीगार्ड से रोमांस करने लगीं सांसद सिनेमा तो पत्नी ने किया केस, US कोर्ट में माना बनाए संबंध पर...
क्रिस्टन सिनेमा ने कोर्ट में अपने संबंधों पर खुलकर बात की है.
  • पूर्व अमेरिकी सीनेटर ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में अपने बॉडीगार्ड से अफेयर होने की बात स्वीकार की है
  • सिनेमा ने कहा कि उनका अफेयर उत्तरी कैरोलिना के बाहर हुआ और वहां से ही मुकदमा दायर करना अनुचित है
  • चुनाव प्रचार के दस्तावेजों में मैथ्यू एम्मेल को सिनेमा की समिति से भुगतान और असामान्य खर्चों का खुलासा हुआ है
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पूर्व अमेरिकी सीनेटर (सांसद) क्रिस्टन सिनेमा ने अदालत में दायर दस्तावेजों में स्वीकार किया है कि अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में उनका अपने बॉडीगार्ड से अफेयर था. उनका बॉडीगार्ड भी शादीशुदा था और दोनों के बीच "रोमांटिक और अंतरंग" संबंध हो गए थे. हालांकि, इसके बावजूद सिनेमा का तर्क है कि बॉडीगार्ड से अलग होकर रह रही उसकी पत्नी को इस मामले में उन पर मुकदमा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए.

कैसे कोर्ट पहुंचा मामला

सिनेमा की ये स्वीकारोक्ति हीथर एम्मेल की तरफ से दायर एक मुकदमे के जवाब में आई है. एम्मेल ने एरिजोना की पूर्व सीनेटर सिनेमा पर उत्तरी कैरोलिना के तथाकथित "होमब्रेकर" कानून के तहत उनकी शादी तोड़ने का आरोप लगाते हुए संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया था. 12 मार्च को दायर अदालती दस्तावेजों में, सिनेमा ने एक संघीय न्यायाधीश से मामले को खारिज करने का अनुरोध किया और शपथपूर्वक दिए गए बयान में कहा कि उनका उत्तरी कैरोलिना से कोई संबंध नहीं है, जहां बॉडीगार्ड मैथ्यू जोसेफ एम्मेल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे. उन्होंने बताया कि वह मैथ्यू के साथ चार राज्यों के साथ-साथ वाशिंगटन डीसी में भी "शारीरिक रूप से अंतरंग" थीं - लेकिन उत्तरी कैरोलिना में एक बार भी नहीं.

क्रिस्टन सिनेमा

क्रिस्टन सिनेमा

क्रिस्टन सिनेमा ने खोले ये राज

  1. इसके अलावा, सिनेमा का कहना है कि 2023 की शुरुआत और 1 नवंबर 2024 के बीच, मैथ्यू के साथ उनकी "100%" फोन कॉल और ईमेल संचार तब हुए जब वह उत्तरी कैरोलिना से बाहर थे. ये सभी बातचीत सीनेट सुरक्षा टीम के सदस्य के कामकाज से संबंधित थे क्योंकि वो उस समय लगातार यात्रा कर रही थीं.
  2. वह कहती हैं कि उन्हें दिसंबर 2023 तक इस बात की जानकारी नहीं थी कि मैथ्यू अपने परिवार के साथ उत्तरी कैरोलिना में रहता है, जबकि मैथ्यू ने उनके लिए बॉडीगार्ड के रूप में काम शुरू करने के एक साल से भी अधिक समय बीत चुका था. सिनेमा ने यह भी कहा कि उन्हें मैथ्यू के "रोजमर्रा" के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, सिवाय इसके कि वह उनकी सुरक्षा ड्यूटी का हिस्सा था.
  3. अपने मुकदमे में, सिनेमा ने छह मुलाकातों का विवरण दिया है, जिनमें उन्होंने कहा कि वह मैथ्यू के साथ "शारीरिक रूप से अंतरंग" थीं. पहली दस्तावेजित मुलाकात मई 2024 के अंत में सोनोमा, कैलिफोर्निया में हुई थी. सिनेमा के दोबारा चुनाव नहीं लड़ने के फैसले की घोषणा के लगभग दो महीने बाद और मैथ्यू के अपनी पत्नी से अलग होने से कई महीने पहले ये मुलाकात हुई थी. उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकातें न्यूयॉर्क; वाशिंगटन डीसी; एस्पेन, कोलोराडो और फीनिक्स, एरिजोना में भी हुईं.
क्रिस्टन सिनेमा

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बॉडीगार्ड की पत्नी के आरोप

  1. हीथर के मुकदमे के अनुसार, सिनेमा के "जानबूझकर हस्तक्षेप" से पहले उनका अपने पति के साथ "अच्छा और प्रेमपूर्ण वैवाहिक जीवन" था. उन्होंने सिनेमा पर मैथ्यू के विवाहित होने के बावजूद उसका पीछा करने का आरोप लगाया.
  2. हीथर ने दावा किया कि उन्हें अपने पति और सिनेमा के बीच हुए फोन मैसेज से इस संबंध का पता चला. ये मैसेज सामान्य कामकाजी रिश्ते की सीमाओं को पार करते हुए रोमांटिक और कामुक प्रकृति के थे. इनमें तत्कालीन सीनेटर की तौलिए में लिपटी हुई एक तस्वीर भी शामिल थी.
  3. मुकदमे में, हीथर ने यह भी आरोप लगाया कि सिनेमा ने मैथ्यू के लिए साइकेडेलिक उपचार का भुगतान किया था. मैथ्यू अमेरिकी सेना के एक पूर्व सैनिक हैं और सैन्य तैनाती से संबंधित पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, मादक द्रव्यों के सेवन और मस्तिष्क की चोटों से जूझ रहे हैं.

सिनेमा ने "तौलिये में लिपटी हुई" अपनी तस्वीर भेजने से इनकार किया और कहा कि उन्हें मैथ्यू को "कोई संदेश" भेजने की "कोई बात याद नहीं" है, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया हो कि वह काम के सिलसिले में यात्रा पर एमडीएमए ड्रग्स लाएं ताकि वह "उन्हें साइकेडेलिक अनुभव करा सकें."

क्रिस्टन सिनेमा

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होटल, शराब और पैसा...

  1. चुनाव प्रचार के वित्तीय दस्तावेज़ों से पता चलता है कि मैथ्यू को अक्टूबर में सिनेमा की पुरानी चुनाव प्रचार समिति से लगभग 9,000 डॉलर मिले थे. इसके अलवा अन्य असामान्य चुनावी खर्चों में सऊदी अरब के होटल, शराब और टेलर स्विफ्ट के आधिकारिक उपहार स्टोर से "उपहार" शामिल हैं.
  2. फरवरी में एक चुनाव प्रचार निगरानी समूह द्वारा दायर कानूनी शिकायत में सिनेमा पर राजनीतिक अभियान निधि का अनुचित रूप से व्यक्तिगत खर्चों पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है. इसमें मैथ्यू के साथ उनके संबंधों का हवाला देते हुए कहा गया है कि जनवरी 2025 में पद छोड़ने के बाद भी उनकी चुनाव प्रचार समिति ने मैथ्यू को सेवाओं के लिए भुगतान करना जारी रखा. संघीय चुनाव आयोग (एफईसी) के दस्तावेजों से पता चलता है कि उनकी समिति, जिसे बाद में भंग कर दिया गया, ने जनवरी और अक्टूबर 2025 के बीच मैथ्यू को 100,000 डॉलर से अधिक का भुगतान किया.
  3. सिनेमा ने मुकदमे को खारिज करने के अपने आवेदन में कहा है कि वह अक्टूबर में मियामी में टेलर स्विफ्ट के एक संगीत कार्यक्रम में अपने तीन बच्चों सहित एम्मेल परिवार के साथ शामिल हुईं. कानूनी दस्तावेजों के अनुसार, यात्रा के दौरान एम्मेल परिवार अलग-अलग होटल के कमरों में रुका था. हीथर के मुकदमे के अनुसार, कुछ दिनों बाद मैथ्यू सिनेमा के साथ सऊदी अरब की एक कार्य यात्रा पर गए थे. जब वह लौटा, तो दंपति अलग हो गए और वह उत्तरी कैरोलिना स्थित अपने घर से बाहर चले गए.

नॉर्थ कैरोलिना उन कुछ अमेरिकी राज्यों में से एक है जहां पति-पत्नी किसी तीसरे पक्ष (अंतरात्मा) पर प्रेम-संबंध बिगड़ने के लिए मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन सिनेमा का कहना है कि हीदर द्वारा उनके खिलाफ दायर मुकदमा खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इस मामले का केंद्र बिंदु रहा अफेयर नॉर्थ कैरोलिना के बाहर हुआ था.

सिनेमा अभी क्या कर रहीं

इस मामले ने सिनेमा की ओर फिर से ध्यान आकर्षित किया है. डेमोक्रेट से निर्दलीय बनीं सिनेमा ने 2018 में एक राजनीतिक रूप से प्रतिस्पर्धी राज्य में अपनी सीट जीतने के बाद सीनेट में एक कार्यकाल पूरा किया. वह एक महत्वपूर्ण द्विदलीय समझौता कराने वाली नेता के रूप में उभरीं, लेकिन जो बाइडेन के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान जब उनकी पार्टी व्हाइट हाउस में सत्ता में थी, तब उन्होंने कुछ प्रमुख विधायी प्राथमिकताओं को रोककर अपने डेमोक्रेटिक सहयोगियों को नाराज कर दिया. सीनेट छोड़ने के बाद से, सिनेमा ने कानून और लॉबिंग फर्म होगन लवल्स में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में क्रिप्टोकरेंसी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे मुद्दों पर अपने काम से लोगों को चौंकाना जारी रखा है.

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