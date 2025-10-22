विज्ञापन
तमिलनाडु में चक्रवात का खतरा... 8 जिलों में रेड अलर्ट, स्कूल-कॉलेज बंद ; CM स्टालिन ने की तैयारियों की समीक्षा

चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (RMC) के निदेशक बी. अमुधा के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे एक निम्न दाब क्षेत्र के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है. यह निम्न दाब क्षेत्र चेन्नई तट से लगभग 400 किलोमीटर दूर है और इसके संभावित चक्रवात में तब्दील होने की आशंका है.

  • तमिलनाडु के आठ जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिससे बचाव योजनाएं सक्रिय की गई हैं.
  • बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दाब क्षेत्र के कारण संभावित चक्रवात का खतरा है.
  • चेन्नई में भारी बारिश के कारण जलाशयों से पानी छोड़ा जा रहा है ताकि बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके
चेन्नई:

उत्तर-पूर्वी मानसून के समय से पहले और तेज आगमन के कारण तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश और संभावित चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते राज्य सरकार बचाव और राहत योजनाओं की तैयारी में जुट गई है. मौसम विभाग ने मंगलवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तुरंत एहतियाती उपायों की समीक्षा की. मौसम विभाग ने कल तमिलनाडु के चार जिलों—चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम, कुड्डालोर और मयिलादुथुराई में 24 घंटों में 20 सेंटीमीटर से अधिक यानी अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान लगाया है.

आठ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी

तटीय राज्य के कम से कम आठ जिलों- विल्लुपुरम, कुड्डालोर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम, तिरुवल्लूर, तंजावुर, पुदुकोट्टई और रामनाथपुरम के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया गया है. खतरे को देखते हुए चार जिलों के स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. पड़ोसी पुडुचेरी ने भी बुधवार को शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी की घोषणा की है. हालांकि, राज्य की राजधानी चेन्नई अभी 'ऑरेंज अलर्ट' (11 से 20 सेंटीमीटर तक भारी बारिश) श्रेणी में है. लेकिन आज यहां औसतन 60 मिमी बारिश दर्ज की गई.

निम्न दाब क्षेत्र चेन्नई तट से लगभग 400 किलोमीटर दूर

चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (RMC) के निदेशक बी. अमुधा के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे एक निम्न दाब क्षेत्र के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है. यह निम्न दाब क्षेत्र चेन्नई तट से लगभग 400 किलोमीटर दूर है और इसके संभावित चक्रवात में तब्दील होने की आशंका है. अमुधा ने बताया कि कल दोपहर तक, यह प्रणाली और मजबूत होकर 'अवदाब क्षेत्र' में बदलने की उम्मीद है, जिसका असर उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों पर पड़ सकता है. RMC के अनुसार, 1 से 21 अक्टूबर के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी और करिकल में कम से कम 160 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो इस अवधि के सामान्य औसत से 59 प्रतिशत अधिक है.

रानीपेट और वेल्लोर जिलों में भारी बारिश

भारी बारिश और बाढ़ से बचाव के लिए कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं. चेन्नई को सुरक्षित रखने के लिए कांचीपुरम जिले के चेम्बरमबक्कम जलाशय से कम से कम 100 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. रानीपेट और वेल्लोर जिलों में भारी बारिश दर्ज हुई है, जहां निवासियों ने बारिश के पानी में सीवेज के मिल जाने को लेकर चिंता जताई है. वहीं, तिरुवरुर जिले के निचले इलाकों में कुछ घरों में पानी भर गया है. राज्य सरकार ने संभावित प्रभावित जिलों में जरूरी कार्यों के समन्वय के लिए निगरानी अधिकारियों को तैनात किया है और उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने दक्षिण चेन्नई क्षेत्र में जलमार्गों के विकास का निरीक्षण किया है.

मछुआरों को भी चेतावनी जारी की गई है. उन्हें 23 से 26 अक्टूबर तक अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण अंडमान सागर में न जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज़ हवाएं चलने की आशंका है. इस बीच, तिरुनेलवेली जिले के किसानों की चिंता बढ़ गई है, जहां पिछले दो दिनों से हो रही भारी बारिश से हजारों एकड़ धान की पकी हुई फसल की कटाई प्रभावित हुई है. किसानों ने सरकार से अनुरोध किया है कि कटाई पूरी होते ही चावल की घर-घर जाकर खरीद शुरू की जाए ताकि उनका नुकसान कम हो सके.

