बंगाल की खाड़ी में बन रहा है भारी दबाव का क्षेत्र, IMD ने बताया कहां-कहां होगी भारी बारिश

दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना गहन अवदाब (Deep Depression) शनिवार दोपहर श्रीलंका के उत्तरी तट को पार कर सकता है. भारत मौसम विभाग (IMD) ने देर रात जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह सिस्टम उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अगले छह घंटों में कमजोर होकर डिप्रेशन में बदल जाएगा और 10 जनवरी की दोपहर त्रिंकोमाली और जाफना के बीच तट पार करेगा.

तमिलनाडु-पुडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट

इस मौसम प्रणाली के असर से तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के तटीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है. वहीं भारत मौसम विभाग ने शहरी क्षेत्रों में जलभराव, निचले इलाकों में पानी भरने और अंडरपास बंद होने की चेतावनी दी है.

तेज हवाओं और तूफानी मौसम की संभावना

तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. तूफानी मौसम 10 जनवरी की दोपहर तक जारी रहेगा, जिसके बाद इसमें धीरे-धीरे कमी आएगी. बारिश की तीव्रता धीरे-धीरे कम होगी. 11 जनवरी को तमिलनाडु के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी.

मछुआरों को चेतावनी

मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे 10 जनवरी को दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कोमोरिन क्षेत्र और श्रीलंका व तमिलनाडु-पुडुचेरी तट से सटे समुद्री क्षेत्रों में न जाएं.

