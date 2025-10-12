विज्ञापन
तालिबान का स्वागत, लेकिन देश के मुसलमानों का क्या... अफगान मंत्री के भारत दौरे को लेकर केंद्र पर भड़कीं महबूबा

महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने अफगानिस्‍तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे को लेकर टिप्‍पणी करते हुए कहा कि आप हाथ जोड़कर उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन पहले आपको यहां के मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए.

तालिबान का स्वागत, लेकिन देश के मुसलमानों का क्या... अफगान मंत्री के भारत दौरे को लेकर केंद्र पर भड़कीं महबूबा
  • PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अफगान विदेश मंत्री के भारत दौरे को लेकर केंद्र और भाजपा की आलोचना की है.
  • महबूबा ने कहा कि भारत तालिबान का स्वागत कर रहा है, यहां के मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं किया जा रहा है.
  • उन्होंने भाजपा पर मुस्लिम आबादी को निशाना बनाने और उन्हें बदनाम करने वाले बयान फैलाने का आरोप लगाया.
नई दिल्‍ली :

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (Peoples Democratic Party) प्रमुख महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने अफगानिस्‍तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला है. महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आप तालिबान का हाथ जोड़कर स्‍वागत कर रहे हैं, लेकिन पहले आपको यहां के मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए. साथ ही उन्‍होंने केंद्र पर जम्‍मू-कश्‍मीर के लोगों की जिंदगी तबाह करने का भी आरोप लगाया. महबूबा मुफ्ती की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत ने अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने का फैसला किया है और वहां के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं. 

महबूबा मुफ्ती ने अफगानिस्‍तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे पर कहा, "आप तालिबान को आतंकवादी कहते थे और आज उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अपने ही लोगों से ये दुश्मनी क्यों? उनकी लंबी दाढ़ी और पगड़ी है और आप हाथ जोड़कर उनका स्वागत कर रहे हैं, अगर अफगानिस्‍तान के साथ अच्छे संबंध रखने से देश को फायदा होता है तो यह ठीक है कि आप तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पहले आपको यहां के मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनकी मस्जिदों और स्कूलों को तोड़ना बंद करना चाहिए. आपको पहले उनके दिल जीतने चाहिए. जिस जम्मू-कश्मीर ने पाकिस्तान को नकारकर आपसे हाथ मिलाया था, आज आपने उनकी जिंदगी तबाह कर दी है."

मुस्लिम आबादी को निशाना बनाने का आरोप  

इसके साथ ही उन्‍होंने एक्‍स पर अपनी एक पोस्‍ट में कहा, ‘‘...‘लव जिहाद', ‘जमीन जिहाद', ‘वोट जिहाद' और ‘गाय जिहाद' के नाम पर भाजपा ने बार-बार अपनी ही मुस्लिम आबादी को निशाना बनाया है और उन्हें बदनाम करने वाले बयान फैलाए हैं. वहीं दूसरी ओर भाजपा के नेतृत्व में लोकतंत्र की जननी भारत ने जिहाद के अग्रदूत तालिबान को अपनाने का फैसला किया है.''

उन्होंने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए हर तरह की सहायता देने का फैसला किया है, जिसमें अफगान छात्रों को शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करना भी शामिल है.

मुस्लिम आबादी को हाशिये पर डाला जा रहा

पीडीपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया, ‘‘अफगानिस्तान के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ावा देना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह एक विरोधाभास को भी जन्म देता है, क्योंकि देश की आजादी, पहचान और प्रगति में योगदान देने वाली भारत की अपनी मुस्लिम आबादी को व्यवस्थित रूप से हाशिये पर डाला जा रहा है.''

उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा मुस्लिम छात्रों के लिए छात्रवृत्ति वापस लेना और मदरसे बंद करना ‘‘इस आंतरिक पाखंड की याद दिलाता है.''

पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाए रखना जरूरी है, लेकिन एक स्थिर और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र की नींव अपनी सीमाओं के भीतर, खासकर अपने अल्पसंख्यक समुदाय के साथ विश्वास, सम्मान और समानता को बढ़ावा देने में निहित है.

उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘उम्मीद है कि बुलडोजर बाबा सुन रहे होंगे.''

