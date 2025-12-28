लिंचिस्तान बनता जा रहा है हिंदुस्तान... महबूबा मुफ्ती ने दिया विवादित बयान

विज्ञापन
पीडीपी की अध्यक्ष ने कहा कि देश के अलग-अलग राज्यों में हो रही इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि देश में भय और असहिष्णुता का माहौल बनता जा रहा है. ये माहौल ना सिर्फ समाज बल्कि देश के भविष्य के लिए भी बेहद खतरनाक है. 

  • पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वर्तमान भारत लिंचिस्तान बन गया है, जो चिंताजनक स्थिति दर्शाता है
  • उन्होंने गांधी और नेहरू द्वारा निर्मित भारत में आए इस नकारात्मक बदलाव पर गहरा दुख जताया है
  • मुफ्ती ने भीड़ द्वारा हो रही हिंसा को असुरक्षा का कारण बताया और इसे गंभीर चिंता का विषय माना है
नई दिल्ली:

पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का एक बयान रविवार को सुर्खियों में रहा. उन्होंने अपने इस बयान में कहा कि आज देश की जो मौजूदा स्थिति है उसे देखकर लगता है कि ये हिन्दुस्तान नहीं लिंचिस्तान बन गया है. मुफ्ती ने कहा कि गांधी और जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए इस भारत में एक परेशान करने वाला बदलाव आया है. 

महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि गांधी और नेहरू का ये हिंदुस्तान अब लिंचिस्तान में बदल गया है. जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम ने देश के अलग-अलग हिस्सों में भीड़ द्वारा की जा रही हिंसा पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं. इससे आम जनता में असुरक्षा का भाव पैदा होता है. 

उन्होंने ये बातें अनंतनाग में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही हैं. पत्रकारों से उन्होंने कहा कि जिस भारत की नींव स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने रखी थी वहां आज भय और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है. 

