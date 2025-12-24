8th Pay Commission: अगर फिटमेंट फैक्टर 2.15 हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी? देखें कैलकुलेशन

8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही हैं. हर नए वेतन आयोग में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) कितना रखा जाएगा क्योंकि इसी से तय होता है कि सैलरी और पेंशन में असली बढ़ोतरी कितनी होगी.

बेसिक सैलरी दोगुनी होने की उम्मीद

इस बार चर्चा है कि अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission Fitment Factor) 2.15 रखा गया तो मौजूदा बेसिक सैलरी सीधे दोगुने से भी ज्यादा हो सकती है. यही वजह है कि कर्मचारी अभी से अपनी नई सैलरी का अंदाजा लगाने लगे हैं. आइए कैलकुलेशन के जरिये समझते हैं कि 2.15 फिटमेंट फैक्टर से सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है

क्या 1 जनवरी 2026 से बढ़ेगी सैलरी?

बता दें कि 7th Pay Commission की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है. माना जा रहा है कि 8th Pay Commission की नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है. हालांकि सरकार को इसकी सिफारिशें मंजूर करने में वक्त लग सकता है. ऐसे में कर्मचारियों को नई सैलरी भले देरी से मिले लेकिन पिछली तारीख से एरियर मिलने की पूरी संभावना रहती है.

फिटमेंट फैक्टर क्या है और क्यों जरूरी है?

फिटमेंट फैक्टर दरअसल एक मल्टीप्लायर होता है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है. जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा उतनी ज्यादा सैलरी बढ़ेगी. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर तय करते समय महंगाई, रोजमर्रा का खर्च. सरकारी बजट और निजी सेक्टर की सैलरी जैसे कई फैक्टर्स को देखा जाता है.

2.15 फिटमेंट फैक्टर से सैलरी कितनी बढ़ेगी?

अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.15 तय होता है तो किसी भी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी को 2.15 से गुणा किया जाएगा.

उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की अभी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो 2.15 के हिसाब से उसकी नई बेसिक सैलरी करीब 38,700 रुपये हो सकती है. इसी तरह जिनकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है उनकी सैलरी बढ़कर करीब 1 लाख 7 हजार 500 रुपये तक पहुंच सकती है.

सैलरी के साथ-साथ DA, HRA और पेंशन में भी होगा इजाफा

8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी बढ़ने का फायदा सिर्फ हाथ में आने वाली सैलरी तक सीमित नहीं रहता. DA, HRA और पेंशन जैसी सुविधाएं भी बेसिक सैलरी के आधार पर ही मिलती हैं. ऐसे में फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से कुल मंथली इनकम के साथ रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में भी बड़ा उछाल आ सकता है. यही वजह है कि कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित रहते हैं.

फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है लेकिन 2.15 फिटमेंट फैक्टर का मतलब साफ है कि सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है.आने वाले समय में सरकार जैसे ही को लेकर कोई बड़ा ऐलान करेगी इस पर तस्वीर और साफ हो जाएगी. 8वें वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर को लेकर अंतिम फैसला सरकार की ओर से किया जाएगा.

