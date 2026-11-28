गुजरात में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर)-2027 के तहत शुक्रवार को जारी एकीकृत मसौदा मतदाता सूची में कुल 8.46 लाख मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसके साथ ही राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 4.48 करोड़ से अधिक हो गई है. प्रदेश के सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में 12 लाख से अधिक नए मतदाताओं को जोड़ा गया है, जबकि 3.54 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं. फरवरी 2026 में जारी अंतिम मतदाता सूची में कुल 4,40,30,725 मतदाता थे; इस नए बदलाव के बाद मतदाताओं की संख्या में 8,46,563 (यानी 1.92 प्रतिशत) की शुद्ध वृद्धि हुई है.

एक जनवरी 2027 को अर्हता तिथि (Qualifying Date) मानकर किए गए 'विशेष सारांश पुनरीक्षण' (Special Summary Revision) के तहत तैयार इस ड्राफ्ट सूची में अब कुल 4,48,77,288 पंजीकृत मतदाता हैं.

इस ड्राफ्ट अपडेट में नाम जुड़ने और हटने, दोनों ही मामलों में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक रही. नए नाम जुड़ने और एक जगह से दूसरी जगह नाम स्थानांतरित (Shift) होने के जरिए शामिल किए गए 12,01,184 मतदाताओं में से 6,76,524 महिलाएं, 5,24,610 पुरुष और 50 तीसरे लिंग (Third Gender) के व्यक्ति हैं. इसी तरह, सूची से हटाए गए या दूसरी जगह स्थानांतरित किए गए 3,54,621 नामों में से 2,02,902 महिलाएं, 1,51,716 पुरुष और तीन तीसरे लिंग के व्यक्ति थे.

यदि किसी नागरिक का विवरण सूची में छूट गया है या उसमें कोई गलती है, तो वे 27 नवंबर से 26 दिसंबर 2026 के बीच, यानी एक महीने के भीतर, अपना दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. जो निवासी 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष के हो रहे हैं, वे पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं, जो युवा 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष के हो रहे हैं, वे पहले से ही (एडवांस) आवेदन जमा कर सकते हैं.

चुनाव अधिकारियों ने अलग-अलग कार्यों के लिए विशेष फॉर्म तय किए हैं. इनमें नए नाम जुड़वाने के लिए 'फॉर्म 6', प्रवासी मतदाताओं के लिए 'फॉर्म 6A', नाम हटवाने या किसी आपत्ति के लिए 'फॉर्म 7', और पता बदलने, जानकारी में सुधार, कार्ड बदलने या विकलांगता की स्थिति दर्ज करने के लिए 'फॉर्म 8' शामिल हैं.

निवासी 'वोटर्स सर्विस पोर्टल' (voters.eci.gov.in) या 'ECINET' ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जा सकते हैं. मतदाताओं की मदद के लिए, बूथ लेवल अधिकारी 29 नवंबर, 6 दिसंबर और 13 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाएंगे.

मतदाता चुनाव पंजीकरण कार्यालयों, मतदान केंद्रों या राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट (ceo.gujarat.gov.in) पर जाकर ड्राफ्ट मतदाता सूची देख सकते हैं. इसके अलावा, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी इसकी प्रतियां उपलब्ध करा दी गई हैं.

यदि कोई व्यक्ति चुनाव पंजीकरण अधिकारी के किसी आदेश से असंतुष्ट है, तो वह 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 24(a) के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपील कर सकता है. इसके बाद, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास दूसरी अपील करने का विकल्प भी मौजूद है. सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, गुजरात की अंतिम मतदाता सूची 18 जनवरी 2027 को जारी की जाएगी.

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