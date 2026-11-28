परिसीमन (द्वितीय) विधेयक, 2026 - यह विधेयक लोकसभा और राज्यों तथा केंद्र-शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को लागू करने; लोकसभा में राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के बीच सीटों के आवंटन को फिर से निर्धारित करने; प्रत्येक राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश की विधानसभा में सीटों की कुल संख्या तय करने; और लोकसभा तथा राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के चुनावों के लिए, विधानसभा वाले प्रत्येक राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने, तथा इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए है. भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा इसे इस प्रकार अधिनियमित किया जाता है:—

1. (1) इस अधिनियम को 'परिसीमन (द्वितीय) अधिनियम, 2026' कहा जा सकता है..

(2) यह उस तारीख से लागू होगा जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र (ऑफिशियल गजट) में अधिसूचना के माध्यम से तय करेगी.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) “अनुच्छेद” का अर्थ है संविधान का कोई अनुच्छेद;

(2) “सहयोगी सदस्य” का अर्थ है धारा 5 के अंतर्गत नामित सदस्य;

(3) “आयोग” का अर्थ है धारा 3 के अंतर्गत गठित परिसीमन आयोग;

(4) “निर्वाचन आयोग” का अर्थ है अनुच्छेद 324 में उल्लिखित निर्वाचन आयोग;

(5) “नवीनतम जनगणना आंकड़े” का अर्थ है इस अधिनियम के लागू होने की तारीख तक प्रकाशित नवीनतम जनगणना आंकड़े;

(6) “सदस्य” का अर्थ है आयोग का कोई सदस्य, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल हैं;

(7) “अधिसूचना” का अर्थ है राजपत्र (ऑफिशियल गजट) में प्रकाशित अधिसूचना;

(8) “राज्य” के अंतर्गत ऐसा केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, जिसकी अपनी विधानसभा है.

3. (1) इस अधिनियम के लागू होने के बाद जितनी जल्दी हो सके, केंद्र सरकार एक अधिसूचना के माध्यम से एक आयोग का गठन करेगी, जिसे 'परिसीमन आयोग' कहा जाएगा.

(2) इस आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

(1) एक सदस्य, जो सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश हो, जिसे केंद्र सरकार द्वारा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा;

(2) मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner) या उनके द्वारा नामित कोई निर्वाचन आयुक्त, जो पदेन (ex officio) सदस्य होंगे:

बशर्ते कि इस खंड के तहत किसी निर्वाचन आयुक्त को सदस्य के रूप में नामित किए जाने के बाद, इस खंड के अंतर्गत कोई और नामांकन नहीं किया जाएगा, सिवाय धारा 6 के तहत ऐसे सदस्य के पद पर अचानक हुई रिक्ति को भरने के लिए; और

(3) संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त (State Election Commissioner), जो पदेन (ex officio) सदस्य होंगे.

स्पष्टीकरण.—खंड (c) के उद्देश्यों के लिए, संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त का अर्थ है:—

(1) किसी राज्य (मेघालय और नागालैंड राज्यों को छोड़कर) से संबंधित आयोग के कर्तव्यों के संदर्भ में, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 243K के खंड (1) के तहत नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त; और

(2) मेघालय और नागालैंड राज्यों से संबंधित आयोग के कर्तव्यों के संदर्भ में, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामित कोई व्यक्ति.

(3) केंद्र सरकार एक अधिसूचना के माध्यम से आयोग की कार्यावधि तय कर सकती है:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, आयोग के अनुरोध पर, उसकी कार्यावधि को उतनी और अवधि के लिए बढ़ा सकती है, जितना वह आवश्यक समझे.

(4) जब पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र उस कब्जे से मुक्त हो जाएगा, तब उस क्षेत्र की विधान सभा में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के उद्देश्य से, निर्वाचन आयोग ही 'परिसीमन आयोग' के रूप में कार्य करेगा.

4. आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह,—

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 'हाउस ऑफ द पीपल' (लोकसभा) की सीटों का आवंटन, तथा प्रत्येक राज्य की विधान सभा में सीटों की कुल संख्या का पुन: निर्धारण करे; और

(2) 'हाउस ऑफ द पीपल' और विधान सभाओं के चुनावों के लिए, नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करे:

बशर्ते कि, यदि इस तरह के पुन: निर्धारण के बाद किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को 'हाउस ऑफ द पीपल' में केवल एक सीट आवंटित की जाती है, तो वह पूरा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से 'हाउस ऑफ द पीपल' के चुनाव के लिए एक ही क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र माना जाएगा.

5. (1) आयोग, प्रत्येक राज्य से संबंधित अपने कार्यों में सहायता के लिए, अपने साथ दस व्यक्तियों को जोड़ेगा. इनमें से पांच व्यक्ति उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले 'हाउस ऑफ द पीपल' के सदस्य होंगे, और पांच व्यक्ति उस राज्य की विधान सभा के सदस्य होंगे:

बशर्ते कि, यदि किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले 'हाउस ऑफ द पीपल' के सदस्यों की संख्या पांच या उससे कम है, तो वे सभी सदस्य उस राज्य के लिए 'सहयोगी सदस्य' होंगे. ऐसी स्थिति में, सहयोगी सदस्यों की कुल संख्या दस से उतनी कम होगी, जितनी कि उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले 'हाउस ऑफ द पीपल' के सदस्यों की संख्या पांच से कम है.

(2) प्रत्येक राज्य से जोड़े जाने वाले इन व्यक्तियों को नामित किया जाएगा: 'हाउस ऑफ द पीपल' के सदस्यों के मामले में, उस सदन के अध्यक्ष (स्पीकर) द्वारा; और विधान सभा के सदस्यों के मामले में, उस विधान सभा के अध्यक्ष (स्पीकर) द्वारा. ऐसा करते समय, सदन या विधान सभा की संरचना (composition) का उचित ध्यान रखा जाएगा.

(3) उप-धारा (2) के तहत किए जाने वाले पहले नामांकन—

(1) धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत जारी अधिसूचना की तारीख से, विधान सभाओं के अध्यक्षों द्वारा एक महीने के भीतर, और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा दो महीने के भीतर किए जाएंगे; और

(2) मुख्य चुनाव आयुक्त को सूचित किए जाएंगे, और यदि नामांकन किसी विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा किया गया है, तो लोक सभा के अध्यक्ष को भी सूचित किया जाएगा.

(4) किसी भी सहयोगी सदस्य को वोट देने या आयोग के किसी निर्णय पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा.

(5) आयोग के पास निम्नलिखित को बुलाने की शक्ति होगी—

(a) भारत के रजिस्ट्रार-जनरल और जनगणना आयुक्त, या उनके द्वारा नामित व्यक्ति; या

(b) भारत के सर्वेयर जनरल, या उनके द्वारा नामित व्यक्ति; या

(c) केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई अन्य अधिकारी; या

(d) भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) का कोई विशेषज्ञ; या

(e) कोई अन्य व्यक्ति, जिसकी विशेषज्ञता और ज्ञान को आयोग, उप-धारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली सहायता के अलावा, अपनी सहायता के लिए आवश्यक मानता हो. इस प्रकार बुलाए गए अधिकारियों और व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे आयोग की सहायता करें. चुनाव आयोग के सचिवों में से एक, जिसे नामित किया जाएगा आयोग का पदेन सचिव होगा और वह आयोग के अध्यक्ष की देखरेख में, चुनाव आयोग के कर्मचारियों की सहायता से अपने कार्यों का निर्वहन करेगा.

6. यदि अध्यक्ष, किसी सदस्य या किसी सहयोगी सदस्य का पद उनकी मृत्यु या इस्तीफे के कारण रिक्त हो जाता है, तो केंद्र सरकार या संबंधित अध्यक्ष (स्पीकर) द्वारा, धारा 3 या धारा 5 (जैसी भी स्थिति हो) के प्रावधानों के अनुसार, यथाशीघ्र उस पद को भरा जाएगा.

7. (1) आयोग अपनी कार्यप्रणाली स्वयं निर्धारित करेगा. अपने कार्यों के निष्पादन के दौरान, किसी मामले की सुनवाई करते समय, आयोग के पास 'सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908' के अंतर्गत एक सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, जो निम्नलिखित मामलों से संबंधित हैं:—

(a) गवाहों को समन भेजना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना;

(b) किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए कहना; और

(c) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड मंगाना.

(2) आयोग के पास किसी भी व्यक्ति से ऐसे बिंदुओं या विषयों पर जानकारी मांगने की शक्ति होगी, जो आयोग की राय में, उसके विचाराधीन किसी मामले के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकती है.

(3) आयोग अपने किसी सदस्य को उप-धारा (1) के खंड (a) से (c) और उप-धारा (2) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत कर सकता है. आयोग द्वारा इस प्रकार अधिकृत सदस्य द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिया गया कोई भी आदेश या किया गया कोई भी कार्य, आयोग का ही आदेश या कार्य माना जाएगा.

(4) यदि सदस्यों के बीच विचारों में मतभेद होता है, तो बहुमत की राय मान्य होगी, और आयोग के कार्य तथा आदेश बहुमत के विचारों के अनुरूप ही व्यक्त किए जाएंगे.

(5) आयोग और सहयोगी सदस्यों के किसी भी समूह को काम करने का अधिकार होगा, भले ही कोई सदस्य या सहयोगी सदस्य अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, या आयोग में अथवा सहयोगी सदस्यों के उस या किसी अन्य समूह में कोई पद रिक्त हो; और आयोग या सहयोगी सदस्यों के किसी समूह का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल ऐसी अस्थायी अनुपस्थिति या पद के रिक्त होने के आधार पर अमान्य नहीं मानी जाएगी और न ही उस पर कोई सवाल उठाया जा सकेगा.

(6) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धाराओं 384 और 385 के उद्देश्यों के लिए, आयोग को एक सिविल न्यायालय माना जाएगा.

स्पष्टीकरण.—गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आयोग के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं भारत के पूरे राज्यक्षेत्र तक होंगी.

8. आयोग, अनुच्छेद 81, 82, 170, अनुच्छेद 239AA के खंड (2) के उप-खंड (b) और उप-खंड (bc), तथा अनुच्छेद 330, 330A, 332, 332A और 334A के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए; और साथ ही पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र तथा जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में—क्रमशः 'संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963', 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991' और 'जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019' के प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए—आदेश द्वारा निम्नलिखित निर्धारित करेगा:—

(1) प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र को 'लोक सभा' ​​में आवंटित की जाने वाली सीटों की संख्या, और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों की संख्या (यदि कोई हो);

(2) प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए निर्धारित की जाने वाली सीटों की कुल संख्या, और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों की संख्या (यदि कोई हो); और

(3) लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में कुल सीटों में से यथासंभव एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाएं भी शामिल होंगी:

बशर्ते कि इस धारा के तहत किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्धारित सीटों की कुल संख्या, उस राज्य को लोक सभा में आवंटित सीटों की संख्या का एक पूर्ण गुणज (integral multiple) हो:

साथ ही, लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं (जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाएं भी शामिल हैं) के लिए आरक्षित सीटें, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रोटेशन (बारी-बारी से) के आधार पर आवंटित की जाएंगी, जैसा कि आयोग उचित समझे: यह भी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर ही रोटेट (बारी-बारी से आवंटित) की जाएंगी.

9. (1) आयोग, यहां दिए गए तरीके के अनुसार, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को लोक सभा में आवंटित सीटों और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए निर्धारित सीटों को एकल-सदस्यीय क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करेगा. इन निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा, जिसमें संविधान के प्रावधानों, धारा 8 में बताए गए अधिनियमों के प्रावधानों और निम्नलिखित प्रावधानों को ध्यान में रखा जाएगा:—

(a) सभी निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ तक संभव हो, भौगोलिक रूप से एक ही क्षेत्र में केंद्रित (compact) होने चाहिए. इनके परिसीमन के समय भौतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाओं, संचार सुविधाओं और जन-सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा;

(b) प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन इस प्रकार किया जाएगा कि वह पूरी तरह से एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आए; (c) जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं, उन्हें राज्य के विभिन्न हिस्सों में इस तरह बांटा जाएगा कि वे, जहां तक ​​संभव हो, ऐसे इलाकों में हों जहां कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी अपेक्षाकृत अधिक हो;

(d) जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं, उन्हें, जहां तक ​​संभव हो, ऐसे इलाकों में रखा जाएगा जहां कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी सबसे अधिक हो; और

(e) वे निर्वाचन क्षेत्र जिनमें महिलाओं (जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाएं भी शामिल हैं) के लिए सीटें आरक्षित हैं, और ऐसी सीटों का रोटेशन (बारी-बारी से बदलाव).

आयोग—

(क) निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपने प्रस्तावों को, साथ ही किसी ऐसे सहयोगी सदस्य के असहमति वाले प्रस्तावों को (यदि कोई हों और वह सदस्य उन्हें प्रकाशित करवाना चाहता हो), भारत के राजपत्र (गजट) में, संबंधित सभी राज्यों के राजपत्रों में, और साथ ही किसी अन्य ऐसे तरीके से प्रकाशित करेगा जिसे वह उचित समझे;

(ख) एक ऐसी तारीख तय करेगा, जिस दिन या उसके बाद इन प्रस्तावों पर आगे विचार किया जाएगा;

(ग) तय की गई तारीख से पहले प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करेगा, और इस विचार-विमर्श के लिए, प्रत्येक राज्य में अपनी सुविधानुसार किसी एक या अधिक स्थानों पर एक या एक से अधिक सार्वजनिक बैठकें आयोजित करेगा; और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन.

घ) इसके बाद, एक या अधिक आदेशों के माध्यम से—

(i) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन; और

(ii) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन,

प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित किया जाएगा.

10. इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए भी, संविधान के अनुच्छेद 334A के तहत 'हाउस ऑफ द पीपल' (लोकसभा) और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित में पचास प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी—

(a) 'हाउस ऑफ द पीपल' में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को आवंटित सीटों की संख्या में; और

(b) प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की कुल संख्या में,

यह वृद्धि इस अधिनियम के लागू होने से ठीक पहले मौजूद सीटों की संख्या के अतिरिक्त होगी.

11. (1) आयोग, धारा 8 या धारा 9 के तहत जारी अपने प्रत्येक आदेश को 'भारत के राजपत्र' (Gazette of India) और संबंधित राज्यों के 'राजपत्रों' (Official Gazettes) में प्रकाशित करवाएगा. साथ ही, इन आदेशों को कम से कम दो स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाएगा और रेडियो, टेलीविजन तथा अन्य उपलब्ध माध्यमों के जरिए इनका प्रचार-प्रसार करेगा. संबंधित राज्यों के राजपत्रों में इस प्रकार प्रकाशन के बाद, प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से संबंधित इन आदेशों की राजपत्र वाली प्रति को अपने कार्यालय के किसी प्रमुख स्थान पर सार्वजनिक सूचना के लिए लगवाएगा.

(2) भारत के राजपत्र (Gazette of India) में प्रकाशित होने पर, ऐसे प्रत्येक आदेश को कानून का बल प्राप्त होगा और किसी भी न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकेगी.

(3) ऐसे प्रकाशन के तुरंत बाद, ऐसे प्रत्येक आदेश को 'हाउस ऑफ द पीपल' (लोकसभा) और संबंधित राज्यों की विधान सभाओं के समक्ष रखा जाएगा.

(4) उप-धारा (5) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, 'हाउस ऑफ द पीपल' या किसी राज्य की विधान सभा में विभिन्न क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन (readjustment) और ऐसे आदेश में उल्लिखित निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (delimitation), भारत के राजपत्र में उस आदेश के प्रकाशित होने के बाद होने वाले प्रत्येक चुनाव पर लागू होगा. यह उन सभी मौजूदा कानूनों या उनके तहत जारी आदेशों/अधिसूचनाओं में शामिल प्रतिनिधित्व और परिसीमन संबंधी प्रावधानों का स्थान ले लेगा, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत हैं.

(5) इस धारा की कोई भी बात 'हाउस ऑफ द पीपल' या किसी राज्य की विधान सभा में प्रतिनिधित्व को तब तक प्रभावित नहीं करेगी, जब तक कि वह सदन या विधान सभा भंग न हो जाए. यह उस स्थिति पर लागू होता है जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों या राज्य की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित आयोग के अंतिम आदेश (या आदेशों) के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को मौजूद थी. ऐसे सदन या विधान सभा में किसी रिक्ति को भरने के लिए होने वाला कोई भी उपचुनाव, उन कानूनों और आदेशों के प्रावधानों के आधार पर ही कराया जाएगा जिन्हें उप-धारा (4) के तहत प्रतिस्थापित (superseded) किया गया है, मानो कि वे प्रावधान कभी प्रतिस्थापित किए ही नहीं गए थे.

(6) आयोग यह प्रयास करेगा कि उप-धारा (1) में उल्लिखित अपने प्रत्येक आदेश को, उसी उप-धारा में बताए गए तरीके से पूरा करे और प्रकाशित करे. यह कार्य धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर किया जाना चाहिए.

12. (1) निर्वाचन आयोग समय-समय पर, भारत के राजपत्र (Gazette of India) और संबंधित राज्य के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके,—

(a) धारा 9 के अंतर्गत आयोग द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश में मौजूद छपाई की किसी गलती, या अनजाने में हुई किसी चूक या गलती को सुधार सकता है; और

(b) यदि उक्त आदेशों में उल्लिखित किसी जिले या किसी क्षेत्रीय विभाजन की सीमाओं या नाम में कोई बदलाव होता है, तो आयोग आदेशों को अद्यतन (up-to-date) करने के लिए आवश्यक संशोधन कर सकता है; बशर्ते कि ऐसी किसी अधिसूचना के माध्यम से किसी निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं, क्षेत्रों या विस्तार में कोई बदलाव न किया जाए.

(2) इस धारा के अंतर्गत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना को, जारी होने के यथाशीघ्र बाद, लोक सभा और संबंधित राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा.

13. इस अधिनियम के अंतर्गत आयोग के कर्तव्यों, शक्तियों और कार्यों के संबंध में, इस अधिनियम के प्रावधान अन्य किसी भी लागू कानून में दी गई बातों के ऊपर प्रभावी होंगे (यानी, अन्य कानूनों की तुलना में इस अधिनियम के प्रावधानों को प्राथमिकता दी जाएगी).

14. परिसीमन अधिनियम, 2002 (Delimitation Act, 2002) को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

(ये सभी प्वाइंट्स सांसदों को मुहैया कराए गए ओरिजनल बिल का हिंदी अनुवाद है.)

यह भी पढ़ें | अधिकांश दल परिसीमन और महिला आरक्षण बिल के पक्ष में, हार देख विपक्ष कर सकता है वॉकआउट: सूत्र