Mahindra के इतिहास में XUV500 मील का पत्थर साबित होने वाली गाड़ियों में से एक रही है. इस गाड़ी ने Mahindra को केवल रफ-एंड-टफ ऑफ-रोडर्स बनाने वाली कंपनी की इमेज से बाहर निकालकर एक प्रीमियम कार मेकर के रूप में पहचान दिलाई थी. जब इसे पहली बार लॉन्च किया गया था, तब इसने अपने सेगमेंट में ऐसी लग्जरी और फीचर्स दिए थे जो लोगों ने पहले कभी नहीं देखे थे. भले ही आज Mahindra ने इसका नाम बदलकर XUV 7XO कर दिया हो, लेकिन इसकी सफलता की नींव इसी आइकॉनिक गाड़ी ने रखी थी. अब खबर आ रही है कि Mahindra अपनी इसी लीजेंड्री गाड़ी की यादें ताजा करने के लिए XUV500 के नाम को एक नए अवतार में वापस ला सकती है.

Mahindra XUV 5XO को लेकर कंपनी का पूरा प्लान

Mahindra ने पिछले साल अपनी नई 'Vision' सीरीज के कॉन्सेप्ट मॉडल्स को दुनिया के सामने पेश किया था. ये सभी कॉन्सेप्ट गाड़ियां कंपनी के बिल्कुल नए और मॉडर्न NU_IQ प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं. इस प्लेटफॉर्म की खासियत ये है कि ये 3.99 मीटर से लेकर 4.3 मीटर तक की गाड़ियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. इस सीरीज में दिखाए गए Vision S के सब-4-मीटर SUV के रूप में आने के बाद, कंपनी जल्द ही 4.3 मीटर के सेगमेंट में एक बिल्कुल नई मिड-साइज SUV उतारने की तैयारी में है.

ये कार सीधे तौर पर मार्केट में पहले से मौजूद Hyundai Creta, Kia Seltos, Victoris और Renault Duster जैसी दिग्गज गाड़ियों को कड़ी टक्कर देगी. इन कॉन्सेप्ट मॉडल्स में से Vision X सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, और उम्मीद है कि Mahindra इसी गाड़ी को बाजार में Mahindra XUV 5XO के नाम से पेश कर सकती है. Mahindra ने हाल ही में अपनी गाड़ियों के नाम रखने के पैटर्न में जो बदलाव किए हैं, उसके चलते इस समय XUV 3XO और XUV 7XO के बीच एक बहुत बड़ा गैप बन गया है.

ऐसे में इस खाली जगह को भरने के लिए XUV 5XO नाम सबसे परफेक्ट और स्वाभाविक ऑप्शन नजर आता है. ये मिड-साइज एसयूवी कंपनी की छोटी सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी 3XO और बड़ी 7-सीटर 7XO के बीच बिल्कुल फिट बैठेगी, जिसके जरिए Mahindra आखिरकार भारत के सबसे लोकप्रिय C-सेगमेंट में अपनी धाक जमाने के लिए पूरी तरह तैयार है.

मॉडर्न केबिन और हाई-टेक फीचर्स

जिस तरह कभी अपनी प्रीमियम फीचर्स की लंबी लिस्ट के कारण XUV500 बाजार में सुपरहिट साबित हुई थी, ठीक उसी तरह Mahindra इस नई 5XO में भी फीचर्स की पूरी बंपर तिजोरी खोलने वाली है. इस गाड़ी के केबिन में आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले को सपोर्ट करने वाला 12.3-इंच का बड़ा टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्राइवर के लिए 12.3-इंच का ही फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, Level-2 ADAS सेफ्टी सुइट, बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक पावर्ड ड्राइवर सीट, तंग जगहों पर आसानी से पार्किंग के लिए 360-डिग्री कैमरा और वायरलेस फोन चार्जिंग जैसे कई दमदार फीचर्स देखने को मिल सकते हैं.

हाइब्रिड और CNG इंजन का दमदार ऑप्शन

इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि Mahindra इस समय अपने 1.2-लीटर पेट्रोल और 1.5-लीटर पेट्रोल इंजनों के लिए नई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है. कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी 1.5-लीटर वाले नए हाइब्रिड पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल Mahindra XUV 5XO में किया जा सकता है. इसके अलावा, इस कार में 3XO वाला ही 1.5-लीटर डीजल इंजन और 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी दिया जा सकता है. जो लोग बेहद कम खर्च में गाड़ी चलाना चाहते हैं, उनके लिए इसके 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ किफायती CNG का ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है.

संभावित कीमत और लॉन्च टाइमलाइन

कीमत की बात करें तो भारतीय बाजार में लॉन्च होने के बाद इस नई Mahindra XUV 5XO की ऑन-रोड कीमत लगभग 12 लाख रुपये से लेकर 24 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है. आजकल कार बाजार में अपनी पुरानी और आइकॉनिक गाड़ियों के नामों को नए अवतार में वापस लाने का एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, और ये कार भी इसी लिस्ट का हिस्सा बन सकती है. हालांकि, ये ध्यान रखें कि कंपनी ने अभी तक इसके प्रोडक्शन मॉडल के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन Vision X कॉन्सेप्ट के लिए XUV 5XO नाम ही सबसे मजबूत दावेदार नजर आता है.

लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो Mahindra ने पहले साफ किया था कि ये 'Vision' कॉन्सेप्ट गाड़ियां साल 2028 से प्रोडक्शन लाइन पर उतरना शुरू होंगी. उम्मीद जताई जा रही है कि इस सीरीज की पहली गाड़ी Vision S साल 2027 के मिड तक भारतीय सड़कों पर दिखाई देगी. इसके बाद, Vision X (यानी XUV 5XO) साल 2028 की दूसरी छमाही में लॉन्च की जा सकती है.

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