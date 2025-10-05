सोनम वांगचुक की रिहाई पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पत्नी ने याचिका में रखी हैं 8 मांगें 

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीताजंलि ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) याचिका दाखिल कर उनके तत्काल रिहाई की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि वांगचुक की गिरफ्तारी 'लोकतांत्रिक असहमति और शांतिपूर्ण पर्यावरण आंदोलन को दबाने की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई' है. सोनम की पत्नी का कहना है कि पाकिस्‍तान और चीन लिंक का झूठा प्रचार करके गांधीवादी आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की जा रही है.

फैलाया जा रहा खतरनाक नैरेटिव

याचिका में कहा गया है कि सोनम वांगचुक और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक 'झूठा और खतरनाक नैरेटिव' फैलाया जा रहा है. इससे उनके गांधीवादी आंदोलन को पाकिस्तान और चीन से जोड़कर बदनाम किया जा सके. उनका कहना है कि ऐसी दुर्भावनापूर्ण अफवाहें लोकतांत्रिक असहमति को कलंकित करने का प्रयास हैं. गीतांजलि के अनुसार वास्तव में, वांगचुक हमेशा राष्‍ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए काम करते रहे हैं. भारतीय सेना की मदद के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में शेल्टर जैसी इनोवेटिव टेक्निक्‍स डेवलप की हैं.

गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी

पत्नी गीतांजलि का कहना है कि यह गिरफ्तारी गैरकानूनी है और डिटेंशन ऑर्डर की कॉपी नहीं दी गई है. याचिका में यह भी कहा गया है कि अब तक न तो सोनम वांगचुक और न ही उनकी पत्नी को गिरफ्तारी आदेश या उसके आधार बताए गए हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 22(5) का उल्लंघन है.

पत्नी ने रखी 8 मांगे

सोनम वांगचुक की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में 8 मांगे रखीं हैं जो इस तरह से है-