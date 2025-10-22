लद्दाख के मुद्दे पर गृह मंत्रालय ले रहा अहम बैठक, उठ सकता है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मामला

केंद्र सरकार आज लद्दाख के नेताओं के साथ एक अहम बैठक कर रही है. गृह मंत्रालय ने यह बैठक 24 सितंबर को लद्दाख में हुई हिंसा की पृष्ठभूमि में बुलाई है. बता दें कि यह बैठक कर्तव्य भवन में हो रही है, जिसमें लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और करगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KDA) दोनों के प्रतिनिधि शामिल हैं. लद्दाख के सभी सांसद भी बैठक में मौजूद हैं. यह बैठक लद्दाख को राज्य का दर्जा दिए जाने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग पर हो रही है.

लद्दाख के मुद्दे पर हो रही चर्चा

बता दें कि लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान चार लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे. गृह मंत्रालय (MHA) की उप-समिति के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लद्दाख के मुद्दे पर चर्चा चल रही है. वैसे सरकार लेह हिंसा मामले में न्यायिक जांच का ऐलान भी कर चुकी है.

उठ सकता है सोनम वांगचुक की रिहाई का मुद्दा

इस बैठक में ये संगठन सोनम वांगचुक और हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लद्दाख के लोगों की रिहाई का मुद्दा भी उठा सकते हैं. बता दें कि इससे पहले 6 अक्टूबर को गृह मंत्रालय में हुई बैठक को इन संगठनों ने हिस्सा नहीं लिया था. अब एक बार फिर से लेह में शांति के लिए यह अहम बैठक बुलाई गई है, जिसके नतीजे सकारात्मक होने की उम्मीद है.