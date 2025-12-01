यूपी के झांसी में सवारियों से भरी स्लीपर बस पलटी, कई घायल कांच तोड़कर निकले लोग

उत्‍तर प्रदेश के झांसी में सवारियों से भरी स्लीपर बस पलट गई. ऐसे में बस में सवार लोग कांच तोड़कर बाहर निकले. ये बस दिल्‍ली से मध्‍य प्रदेश के सागर जिले में जा रही थी. लेकिन इस बीच झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्‍वालियर हाईवे पर ये बस दुर्घटनाग्रस्‍त हो गई. बस में सवार कई लोग घायल हुए हैं. बताया जा रहा है कि झांसी में सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्वालियर हाईवे पर जाम लगा हुआ था. ऐसे में ड्राइवर ने बस को बैक किया और दूसरी लेन में जाने लगा. इस दौरान ही बस ही बस पलट गई और फिर चीख पुकार मच गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, मौके पर पहुंची और घायलों को अस्‍पताल में भर्ती कराया गया.