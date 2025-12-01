विज्ञापन
विशेष लिंक

यूपी के झांसी में सवारियों से भरी स्लीपर बस पलटी, कई घायल कांच तोड़कर निकले लोग

दिल्‍ली से मध्‍य प्रदेश के सागर जिले में जा रही बस यूपी के झांसी में हाईवे पर पलट गई. बस में सवार कई लोग घायल हुए हैं. ऐसे में बस में सवार लोग कांच तोड़कर बाहर निकले.

Read Time: 1 min
Share
यूपी के झांसी में सवारियों से भरी स्लीपर बस पलटी, कई घायल कांच तोड़कर निकले लोग
प्रतीकात्‍मक फोटो
झांसी:

उत्‍तर प्रदेश के झांसी में सवारियों से भरी स्लीपर बस पलट गई. ऐसे में बस में सवार लोग कांच तोड़कर बाहर निकले. ये बस दिल्‍ली से मध्‍य प्रदेश के सागर जिले में जा रही थी. लेकिन इस बीच झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्‍वालियर हाईवे पर ये बस दुर्घटनाग्रस्‍त हो गई. बस में सवार कई लोग घायल हुए हैं. बताया जा रहा है कि झांसी में सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्वालियर हाईवे पर जाम लगा हुआ था. ऐसे में ड्राइवर ने बस को बैक किया और दूसरी लेन में जाने लगा. इस दौरान ही बस ही बस पलट गई और फिर चीख पुकार मच गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, मौके पर पहुंची और घायलों को अस्‍पताल में भर्ती कराया गया. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jhansi Bus Accident, Jhansi Road Accident, Sleeper Bus Overturns In Jhansi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com