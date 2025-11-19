पहले सिंगर, फिर नेता... दो हत्याकांड, जिनके बाद रातों रात जरायम की दुनिया में छा गया अनमोल बिश्नोई

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का लाड़ला भाई अनमोल बिश्नोई अब NIA की गिरफ्त में है. लंबे समय से वह अमेरिका में छिपकर गुनाहों की सजा से बचता आ रहा था. लेकिन अमेरिका से भारत डिपोर्ट होते ही जांच एजेंसी ने उसे गिरफ्तार कर लिया. नाम अनमोल और कारनामे ऐसे-ऐसे कि सुनने वालों की भी रूह कांप जाए. जुर्म की जुनिया में अनमोल अपने बड़े भाई लॉरेंस से बिल्कुल भी पीछे नहीं है. वह तो बड़े भाई से भी दो कदम आगे निकला. पहले अनमोल का नाम शायद ही कोई जानता था. वह छोटे-छोटे आपराधिक मामलों में शामिल रहता था. लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा कर दिया कि उसका नाम देश के बच्चे-बच्चे की जुबान पर छा गया. दो हाई प्रोफाइल हत्याकांड से अनमोल रातों-रात मीडिया की सुर्खियों में छा गया. उसने साबित कर दिया कि वह अपने भाई लॉरेंस से भी दो कदम आगे है.

जरायम की दुनिया में कैसे छाया अनमोल बिश्नोई?

यही वजह है कि वह NIA की मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में शामिल था और उस पर 10 लाख रुपये का इनाम भी घोषित था. साल 2024 में जुर्म की दुनिया में अनमोल का नाम खुलकर सामने आने लगा लगा था. वह अपराध करने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी जिम्‍मेदारी भी लेने लगा, जिसके बाद वह एजेंसियों की रडार पर आ गया.

11 अक्टूबर 2024, बाबा सिद्दीकी की हत्या

11 अक्टूबर 2024 का वो दिन, जब मुंबई में बांद्रा इलाके में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी पर उनके बेटे के दफ्तर के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां बसाई गईं. गंभीर हालत में उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका. इस मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. फिल्म इंडस्ट्ररी से लेकर नेता नगरी तक, हर कोई इस बात से हैरान था कि बाबा सिद्दीकी क हत्या कौन और क्यो कर सकता है. हाईप्रोफाइल हत्याकांड में पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए MCOCA लगाकर 26 लोगों को गिरफ्तार किया था. इनमें दो शूटर्स-गुरमैल सिंह और धर्मराज कश्यप भी शामिल थे. पूछताछ के दौरान सामने आया कि दोनों शूटर्स सोशल मीडिया समेत अन्य प्लेटफॉर्म्स के जरिए लगातार गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे. दरअसल उनके पास एक डॉडियो था, जिसमें अनमोल की आवाज थी. वह उन लोगों को हत्या के निर्देश दे रहा था. मुंबई पुलिस की चार्जशीट में भी अनमोल बिश्नोई को ही बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया गया.

29 मई 2022, सिद्दू मूसेवाला की हत्या

29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड की साजिश भी अनमोल बिश्नोई ने ही रची थी. आरोप है कि अनमोल ने मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार मुहैया करवाए थे. अनमोल इतना शातिर है कि पहले उसने मूसेवाला की हत्या की साजिश रची और फि उसकी हत्या से 1 महीने पहले 2022 में ही वह फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत से फरार हो गया. लॉरेंस बिश्‍नोई ये समझ चुका था कि अनमोल को बचना मुश्किल है. ऐसे में लॉरेंस ने अपने भाई को फर्जी पासपोर्ट के जरिए नेपाल होते हुए अमेरिका भेज दिया.

विदेश में बैठकर भारत में दहशत फैला रहा था अनमोल

यही वो दो हत्याकांड हैं, जिससे अनमोल रातों रात सुर्खियों में छा गया. हर जुबान पर उसके ही चर्चे थे. भारतीय एजेंसियां उसके पीछे थीं लेकिन उसको लाना इतना आसान नहीं था. क्यों कि वह तो अमेरिका में छिपा बैठा था. वहीं से वह भारत में इस आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था. लेकिन भारत सरकार की कोशिशें रंग लाईं. अमेरिका ने अनमोल को अपने देश से निकाल दिया. भारतीय एजेंसियां अमेरिका से उसे डिपोर्ट कर भारत ले आईं. अब वह एनआईए की गिरफ्त में है.

अनमोल पर सिर्फ राजस्थान में 21 आपराधिक मामले दर्ज

बता दें कि अकेले राजस्थान में भी अनमोल पर 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह काफी समय तक जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद भी रहा . राजस्थान पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया था. 2021 में जेल से रिहा होने के बाद अनमोल फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया था. लेकिन विदेशी धरती पर बैठकर उसने भारत में दहशत फैलाना नहीं छोड़ा.