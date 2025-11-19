गैंगस्टर लॉरेंस बिश्‍नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है. वह अमेरिका में बैठकर भारत में अपना गैंग चला रहा था. अनमोल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मुख्य आरोपी है. इसके अलावा अनमोल बिश्नोई पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में हत्या, हत्या का प्रयास, उगाही करने, खतरनाक हथियार रखने और संगठित अपराध में शामिल होने के केस दर्ज हैं. भारत सरकार विदेशों में बैठे अपराधियों को चुन-चुनकर भारत ला रही है. पिछले कुछ समय में विदेशों में बैठे अपराधियों पर शिकंजा तेजी से कसा है. तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया जा चुका है. वहीं, अनमोल बिश्‍नोई, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, अर्श डल्ला, वेंकटेश गर्ग और भानू राणा जैसे अपराधियों को विदेशों में गिरफ्तार किया जा सकता है, बस उन्‍हें भारत लाने की तैयारी की जा रही है.

अनमोल बिश्नोई पर क्‍या-क्‍या आरोप?

लॉरेंस बिश्‍नोई के जेल में जाने के बाद उसका पूरा गैंग अनमोल बिश्नोई ही अमेरिका में बैठकर चला रहा था. वह अपराध को अंजाम देने के बाद खुलेआम सोशल मीडिया पर बताता था कि ये उसने करवाया है. 11 अक्टूबर 2024 को मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड की जांच के दौरान मुंबई पुलिस ने दो शूटर्स-गुरमैल सिंह और धर्मराज कश्यप को गिरफ्तार किया था. पूछताछ के दौरान पता चला था कि दोनों शूटर्स लगातार सोशल मीडिया सहित अन्य प्लेटफॉर्म्स के जरिए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे. भारतीय एजेंसियां बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के अलावा सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में भी उसकी तलाश कर रही हैं. गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही वह फरार है.

भारत लाया जा चुका है तहव्वुर हुसैन राणा

2008 के मुंबई हमलों के आरोपी पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर हुसैन राणा भारत में वॉटेंड था. इस बम धमाके में 160 से अधिक लोग मारे गए थे. 10 अप्रैल को तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लाया गया. जांच में पाया गया था कि राणा से पूछताछ में इस बम धमाके में उसके सह-साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी के बीच बड़ी संख्या में फोन कॉल हुए थे. तहव्वुर हुसैन राणा का भारत लाया जाना बड़ी कामयाबी है.

अर्श डल्ला पर भी कसा शिकंजा

अर्शदीप सिंह गिल उर्फ ​​अर्श डल्ला खालिस्तानी आतंकवादी है, जो कनाडा में रहता है. वह बैन ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तान टाइगर फोर्स का नेता है. वह हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और आतंकवादी गतिविधियों के 50 से अधिक मामलों में भारत में वॉन्‍टेड है. जनवरी, 2004 में उसे आतंकवादी घोषित किया गया था. सूत्रों के मुताबिक, वह पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी आईएसआई के संपर्क में रहा है. अर्श दल्ला को कनाडा में गिरफ्तार कर लिया गया है. तब से, भारत उसे प्रत्यर्पित करने की कोशिश कर रहा है.

वेंकटेश गर्ग हुआ जॉर्जिया में गिरफ्तार

हरियाणा के नारायणगढ़ का रहने वाला वेंकटेश गर्ग हत्या, लूट और फिरौती के 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. वेंकटेश गुरुग्राम में बसपा नेता की हत्या में भी शामिल रहा है. लेकिन पुलिस का चकमा देकर वह फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश भाग गया था. हरियाणा के बाद जॉर्जिया को उसने अपना नया ठिकाना बनाया. जांच एजेंसियों के अनुसार, वेंकटेश गर्ग जॉर्जिया से शूटरों की भर्ती कर रहा था. दिल्ली में कई गोलीबारी की वादातों को अंजाम देने वाला वेंकटेश गर्ग, कपिल सांगवान के साथ मिलकर एक्सटॉर्शन का सिंडिकेट चला रहा है. लेकिन भारत सरकार ने वेंकटेश पर जॉर्जिया में शिकंजा कस दिया है और उसे भारत में लाने की तैयारी हो रही है.

भानु राणा

हरियाणा के करनाल का रहने वाला भानु राणा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है. भानु राणा हथियार सप्लाई का नेटवर्क संभालता है. करनाल STF ने उसके इशारे पर काम कर रहे दो लोगों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था. उसका नेटवर्क हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक फैला हुआ है. राणा लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं.

मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ

भगोड़े हीरे व्यापारी मेहुल चोकसी को वापस भारत लाने के बीच में मौजूद हर कानूनी बाधा अब खत्म हो चुकी है. बेल्जियम की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की साजिश रचने के आरोपी 66 वर्षीय मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण (भारत को सौंपने) में कोई कानूनी बाधा नहीं है.

भारत के दो दर्जन से से बड़े गैंगस्टर देश से बाहर हैं, नए लोगों की भर्ती कर रहे हैं और आपराधिक गिरोह चला रहे हैं. जांच एजेंसियों के अनुसार गैंगस्टर विदेशों में बैठकर भारत में अपने सिंडिकेट चला रहे हैं. इनमें गोल्डी बराड़, कपिल सांगवान, हैरी बॉक्सर, हिमांशु भाऊ जैसे नाम शामिल हैं. ये गैंगस्टर पुर्तगाल, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड और UAE जैसे देशों में सक्रिय हैं और भारत में अपराध की जड़ें मजबूत कर रहे हैं. भारत सरकार अब इन सभी पर शिकंजा कस रही है.

