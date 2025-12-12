शशि थरूर फिर रहे गायब, राहुल गांधी ने संसद सत्र के दौरान बुलाई थी कांग्रेस सांसदों की बैठक

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले बैठक बुलाई थी, हालांकि केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर इस बैठक में नहीं पहुंचे. शशि थरूर बीते तीन हफ्तों में कांग्रेस की तीन अहम बैठकों से गैरहाजिर रहे हैं. हालांकि तीनों ही बार उन्होंने पार्टी को पूर्व सूचना दे दी थी. थरूर पिछली बार 28 अक्टूबर को कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में केरल कांग्रेस की बैठक में नजर आए थे.

1. SIR पर राहुल–खरगे की बैठक, 18 नवंबर : ख़राब तबीयत का कारण बता कर नहीं आए. एक दिन पहले पीएम मोदी के कार्यकम में शामिल हुए थे, सोशल मीडिया पर पीएम के भाषण की तारीफ़ की.

2. ⁠संसद की रणनीति बनाने के लिए सोनिया गांधी की अध्यक्षता में स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक, 30 नवंबर : माँ के साथ केरल में होने का हवाला दिया.

3. ⁠लोकसभा सांसदों के साथ राहुल गांधी की बैठक, 12 दिसंबर : केरल में होने के कारण नहीं आए

मालूम हो कि शशि थरूर कई मौकों पर बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आए हैं. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार के कदम की उन्होंने खूब सराहना की थी. इसको लेकर कांग्रेस के कई नेताओं से उनका तीखी बहस भी हुई थी. थरूर पहले भी अपने कई बयानों को लेकर कांग्रेस को असहज करते रहे हैं. हालांकि कहा जा रहा है कि इस मीटिंग को लेकर उन्होंने पहले ही सूचित कर दिया था.