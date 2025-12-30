प्रियंका के बेटे को सगाई की बधाई, राजस्थान के मंत्री ने कहा- राहुल भी कर लें अब शादी 

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की बुधवार को सगाई होने वाली है. इसके लिए राजस्थान के रणथम्भौर में खास तैयारियां की जा रही हैं. रेहान और अवीवा की दोस्ती बचपन वाली है. वो लंबे समय से एक दूसरे जानते हैं. इस सगाई को लेकर राहुल गांधी और पूरा गांधी परिवार रणथम्भौर पहुंच चुका है.प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे की इस सगाई से पहले राजस्थान के खाद्य मंत्री सुमित गोदारा का एक बयान अब सुर्खियां बंटोर रहा है.

अपने इस बयान में सुमित गोदारा ने कहा कि मैं क्या कह सकता हूं सगाई हो रही है, अच्छी बात है शादी भी हो. हम तो यह कहेंगे राहुल गांधी की भी सगाई हो,राहुल गांधी भी शादी करें. राहुल गांधी भी शादी के बाद सही चलेंगे अभी वह सही नहीं चल रहे हैं शादी होगी तो सही चलेंगे.बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई दिल्ली की रहने वाली अवीवा बेग के साथ हुई है. ऐसे में गांधी-वाड्रा परिवार के साथ उनके कुछ करीबी दोस्त और अवीवा बेग का परिवार भी सवाई माधोपुर आया है. तीनों परिवार रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगे.

गौरतलब है कि गांधी-वाड्रा परिवार का रणथंभौर से गहरा लगाव रहा है. प्रियंका गांधी वाड्रा अक्सर रणथंभौर आती रही हैं और उनके साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी कई बार रणथंभौर का दौरा कर चुके हैं. प्रियंका का परिवार साल में दो से तीन बार रणथंभौर आता है और रणथंभौर नेशनल पार्क में भ्रमण कर बाघों की गतिविधियां देखता रहा है.

इस बार भी गांधी-वाड्रा परिवार रणथंभौर पहुंचा है और रणथंभौर भ्रमण के साथ ही नया साल यहीं मनाने की योजना है. हालांकि इस बार सोनिया गांधी परिवार के साथ रणथंभौर नहीं आई हैं. यह भी बताया जा रहा है कि रेहान और अवीवा की सगाई से जुड़ी कुछ रस्में होटल शेरबाग में की जा सकती हैं.

