राहुल-प्रियंका गांधी पहुंचे सवाई माधोपुर, रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की सगाई की रस्में संभव

कांग्रेस नेता राहुल गांधी, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा अपने परिवार के साथ आज सवाई माधोपुर पहुंचे. गांधी-वाड्रा परिवार का काफिला कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दिल्ली से सड़क मार्ग से सवाई माधोपुर पहुंचा. यह यात्रा पूरी तरह निजी बताई जा रही है. परिवार रणथंभौर होटल शेरबाग में ठहरा है. जानकारी के मुताबिक गांधी-वाड्रा परिवार दो जनवरी तक रणथंभौर में ही रहेगा. इस दौरान उनका रणथंभौर नेशनल पार्क घूमने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है. बताया गया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई दिल्ली की रहने वाली अवीवा बेग के साथ हुई है. ऐसे में गांधी-वाड्रा परिवार के साथ उनके कुछ करीबी दोस्त और अवीवा बेग का परिवार भी सवाई माधोपुर आया है. तीनों परिवार रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगे.

बताया जा रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के साथ उनके परिवार के सदस्य और कुछ बेहद करीबी दोस्त इस निजी यात्रा में शामिल हैं. जानकारी के अनुसार रेहान वाड्रा पेशे से फोटो आर्टिस्ट हैं और उनकी सगाई दिल्ली में रहने वाली अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग के साथ हुई है. दोनों परिवारों की सहमति के बाद दिल्ली में ही एक बेहद निजी समारोह में रेहान और अवीवा बेग की सगाई संपन्न हुई. अवीवा बेग भी पेशे से फोटोग्राफर हैं.

गौरतलब है कि गांधी-वाड्रा परिवार का रणथंभौर से गहरा लगाव रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा अक्सर रणथंभौर आती रही हैं और उनके साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी कई बार रणथंभौर का दौरा कर चुके हैं. प्रियंका का परिवार साल में दो से तीन बार रणथंभौर आता है और रणथंभौर नेशनल पार्क में भ्रमण कर बाघों की गतिविधियां देखता रहा है. इस बार भी गांधी-वाड्रा परिवार रणथंभौर पहुंचा है और रणथंभौर भ्रमण के साथ ही नया साल यहीं मनाने की योजना है. हालांकि इस बार सोनिया गांधी परिवार के साथ रणथंभौर नहीं आई हैं. यह भी बताया जा रहा है कि रेहान और अवीवा की सगाई से जुड़ी कुछ रस्में होटल शेरबाग में की जा सकती हैं.

Photo Credit: Instagram/@avivabaig

सात साल पुराना प्यार अब रिश्ते में बदला

इससे एक दिन पहले, रेहान वाड्रा और अवीवा बेग ने एक बेहद निजी समारोह में सगाई कर ली है. रेहान ने अपनी सात साल पुरानी दोस्त अवीवा को प्रपोज किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया. दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दी है.

कौन हैं अवीवा बेग?

अवीवा दिल्ली के एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं. उनके पिता इमरान बेग व्यवसायी हैं और मां नंदिता बेग मशहूर इंटीरियर डिजाइनर हैं. प्रियंका गांधी और नंदिता बेग गहरी दोस्त हैं. यहां तक कि कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के इंटीरियर में भी नंदिता ने प्रियंका की मदद की थी. रेहान और अवीवा बचपन के दोस्त हैं और दोनों की शुरुआती पढ़ाई भी एक ही स्कूल में हुई है. अवीवा अपनी मां की तरह इंटीरियर डिजाइनर हैं और फोटोग्राफी का शौक रखती हैं. दिलचस्प बात यह है कि रेहान वाड्रा भी एक फोटोग्राफर हैं.