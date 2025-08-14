विज्ञापन

अर्जुन तेंदुलकर की हुई सगाई, जानें कौन हैं सचिन तेंदुलकर की होने वाली बहू सानिया चंडोक

सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सानिया चंडोक से सगाई हो गई है, जिसके चलते वह सुर्खियों में है.



अर्जुन तेंदुलकर की हुई सगाई, जानें कौन हैं सचिन तेंदुलकर की होने वाली बहू सानिया चंडोक
कौन हैं अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर सानिया चंडोक
नई दिल्ली:

दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की हाल ही में सगाई हो गई है. रिपोर्ट्स की मानें तो इंटिमेट सेरेमनी में उनकी एंगेजमेंट सानिया चंडोक (Saaniya Chandhok) के साथ हुई है. इस दौरान उनका पूरा परिवार और कुछ खास दोस्त मौजूद थे. हालांकि अभी कपल ने सगाई की घोषणा नहीं की है. लेकिन सोशल मीडिया पर सचिन तेंदुलकर की होने वाली बहू के बारे में चर्चा शुरु हो गई है. वहीं लोग जानना चाहते हैं कि सानिया चंडोक कौन हैं और उनकी फिल्मी परिवार से कनेक्शन है या नहीं.

सानिया चंडोक ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएक्शन की डिग्री हासिल की है. वहीं उनके दादा मुंबई के जाने-माने बिजनेसमैन और फिल्ममेकर रवि घई हैं. जबकि उनका परिवार हॉस्पिटैलिटी और फूड इंडस्ट्री में एक्टिव है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल मरीन ड्राइव होटल और लो-कैलोरी आइसक्रीम ब्रांड ब्रुकलिन क्रीमरी (Brooklyn Creamery) के मालिक है.

फिल्मी कनेक्शन होते हुए भी सानिया ने अपने फैमिली बिजनेस से अलग अपनी पहचान बनाने का फैसला किया. वह मुंबई में Mr. Paws Pet Spa & Store LLP की संस्थापक और डायरेक्टर हैं, जो पालतू जानवरों के लिए प्रीमियम स्किनकेयर और स्पा सेवाएं प्रदान करता है.

सारा तेंदुलकर की बचपन की दोस्त सानिया चंडोक लाइमलाइट से दूर रहती हैं. वहीं सोशल मीडिया पर भी ज्यादा एक्टिव नहीं हैं. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगभग 805 फॉलोअर्स हैं, जिनमें अर्जुन तेंदुलकर और उनकी बहन सारा तेंदुलकर उन्हें फॉलो करते हैं.

बता दें, इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले अर्जुन क्रिकेट में अपने हरफनमौला कौशल के लिए जाने जाते हैं. 25 वर्षीय अर्जुन घरेलू क्रिकेट में गोवा का प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं.









