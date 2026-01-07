सचिन तेंदुलकर के बेटे की शादी की तारीख फिक्स! गेस्ट लिस्ट को लेकर रखा जाएगा इस बात का ध्यान

सचिन तेंदुकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है. खबर है कि सचिन के लाडले अर्जुन इस साल 5 मार्च को अपनी मंगेतर सानिया चंदोक से शादी करने वाले हैं. अगर आप सानिया से अनजान हैं तो बता दें कि वह मुंबई के जाने-माने बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं. सानिया और अर्जुन की सदाई अगस्त 2025 में एक प्राइवेट सेरेमनी में हुई थी. यह एक ऐसा इवेंट था जिसे इतनी सख्ती से सीक्रेट रखा गया था कि इसमें सिर्फ करीबी रिश्तेदार ही शामिल हुए थे. शादी की तारीख पर अभी परिवार की तरफ से कनफर्मेशन नहीं आई है. लेकिन सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक 5 मार्च की तारीख तय है.

पापा सचिन तेंदुलकर ने कनफर्म की थी सगाई की खबर

तेंदुलकर परिवार लाइमलाइट से थोड़ा दूर ही रहना पसंद करता है और इस खास मौके पर भी उन्होंने इस चीज का खास ध्यान रखा. परिवार की प्राइवेसी की पसंद के चलते सगाई कई महीनों तक एक राज बनी रही. क्रिकेटर ने 4 महीने पहले एक Reddit AMA सेशन के दौरान अपनी चुप्पी तोड़ी. जब एक फैन ने सीधे पूछा, "क्या अर्जुन की सच में सगाई हो गई है?", तो सचिन ने सवाल को टाला नहीं. मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए उन्होंने खबर की पुष्टि की और कहा: "हां, हो गई है, और हम सब उसकी जिंदगी के इस नए पड़ाव के लिए बहुत एक्साइटेड हैं."

5 मार्च को सजेगा शादी का मंडप

शादी की तैयारियां अब जोरों पर हैं. TOI से बात करने वाले एक सोर्स के मुताबिक सेलिब्रेशन कई दिनों तक चलेगा और सब कुछ रीति-रिवाज के मुताबिक होगा. उन्होंने बताया, "शादी की रस्में 3 मार्च से शुरू होंगी और ज्यादातर मुंबई में होंगी. बेशक, इसमें सिर्फ करीबी दोस्त और परिवार ही शामिल होंगे." गेस्ट लिस्ट बहुत खास और लिमिटेड होने की उम्मीद है, जिसमें क्रिकेट जगत के चुनिंदा सेलेब्स और फैमिली फ्रेंड्स शामिल होंगे.