सारा तेंदुलकर के बचपन की दोस्त हैं सानिया, अर्जुन तेंदुलकर से सगाई से पहले फोटो की थीं ये तस्वीरें शेयर

क्रिकेटर अर्जुन तेंदुलकर, जो सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं. उनकी सगाई हाल ही में सानिया चंडोक (Saaniya Chandhok) के साथ हुई है. वहीं सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसे देख फैंस बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन एक फोटो, जो फैंस का ध्यान खींच रही है. वह अर्जुन तेंदुलकर की बहन सारा तेंदुलकर के साथ सानिया पोज देते हुए नजर आ रही है, जिसके बाद फैंस जानना चाहते हैं कि क्या सारा और सानिया एक-दूसरे को पहले से जानते हैं. तो हम आपको बताते हैं कि कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सारा और सानिया बचपन की दोस्त हैं.

सगाई से भी पहले सारा तेंदुलकर अक्सर सानिया के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनकी कई तस्वीरें सारा ने शेयर कर प्यारा मैसेज शेयर किया है.

इसके अलावा अन्य पोस्ट में वेस्टर्न आउटफिट में सारा ने सानिया के साथ एक और फोटो शेयर की, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं. वहीं इन तस्वीरों के साथ उन्होंने हार्ट इमोजी शेयर की है.

बता दें, सानिया चंदोक मुंबई के जाने-माने बिजनेसमैन और फिल्ममेकर रवि घई की पोती हैं. उनका परिवार हॉस्पिटैलिटी और फूड इंडस्ट्री में एक्टिव है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल मरीन ड्राइव होटल और लो-कैलोरी आइसक्रीम ब्रांड ब्रुकलिन क्रीमरी (Brooklyn Creamery) का मालिक है. जबकि सानिया ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की है. वहीं अब वह मुंबई में Mr. Paws Pet Spa & Store LLP की संस्थापक और डायरेक्टर की भूमिका निभा रही हैं, जो पालतू जानवरों के लिए प्रीमियम स्किनकेयर और स्पा सेवाएं प्रदान करता है. सानिया पब्लिक फिगर नहीं हैं , जिसके उनका इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट है. वहीं उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगभग 805 फॉलोअर्स हैं और अर्जुन तेंदुलकर और उनकी बहन सारा तेंदुलकर भी उन्हें फॉलो करते हैं.

