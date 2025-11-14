छपरा से RJD के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव चुनाव हारे

छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी और भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए हैं. उन्हें बीजेपी की उम्मीदवार छोटी कुमारी ने लगभग 8 हजार वोटों से हराया. इसका औपचारिक ऐलान होने अभी बाकी है. खेसारी लाल यादव और छोटी कुमारी के बीच कड़ा मुकाबला था. भोजपुरी सुपरस्टार कुछ समय तक आगे भी चल रहे थे, लेकिन जीत छोटी कुमारी को हासिल हुई.

इस बीच खेसारी लाल यादव ने कहा कि, "लोग बहुत अच्छे हैं, वे कभी बुरे नहीं होते... मैं हमेशा लोगों के बीच रहूंगा... जब मेरे पास कहने के लिए कुछ होगा, तब कहूंगा."

बिहार विधानसभा चुनावों में खेसारी लाल यादव ने एनडीए के स्टार प्रचारकों और सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला था. उन्होंने कई बार इस बात पर जोर दिया कि एनडीए सरकार के बीस साल के राज में बिहार में किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ, जिससे वहां के युवा बाहर जाकर कमाने के लिए मजबूर हैं.

पहले छपरा सीट से खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को उतारा गया था, लेकिन एक दिन बाद ही खेसारी को चुनाव मैदान में उतार दिया गया. खेसारी ने पूरे दमखम और सोशल मीडिया के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की. उनके गानों और फिल्मों की वजह से बिहार में उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है. खेसारी पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे.

बता दें कि छपरा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार को मिलाकर 10 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे थे. छपरा सीट भाजपा के लिए बहुत खास थी, क्योंकि इस सीट पर ज्यादातर भाजपा का ही दबदबा रहा है. साल 2010, 2015 और 2020 में भाजपा ने ही छपरा पर राज किया है, लेकिन इस बार भाजपा ने छोटी कुमारी को मैदान में उतारा था, जो विधानसभा चुनावों के लिए नया चेहरा थी. वे जिला परिषद की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं.

