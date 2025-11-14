छपरा सीट पर पिछड़ रहे खेसारी बोले- जब मेरे पास कहने के लिए कुछ होगा, तब कहूंगा

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती अंतिम चरण में है. छपरा सीट पर राजद प्रत्याशी और भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव और एनडीए की छोटी कुमारी के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है. हालांकि छोटी कुमारी फिलहाल सात हजार से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं. इस बीच खेसारी लाल यादव ने रुझानों पर कहा है कि मुझे ईश्वर पर भरोसा है, किसी और पर नहीं.

उन्होंने कहा कि, "लोग बहुत अच्छे हैं, वे कभी बुरे नहीं होते... मैं हमेशा लोगों के बीच रहूंगा... जब मेरे पास कहने के लिए कुछ होगा, तब कहूंगा." भोजपुरी सुपरस्टार इससे पहले आगे चल रहे थे, लेकिन अब वे पीछे हो गए हैं.

बिहार विधानसभा चुनावों में खेसारी लाल यादव ने एनडीए के स्टार प्रचारकों और सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला था. उन्होंने कई बार इस बात पर जोर दिया कि एनडीए सरकार के बीस साल के राज में बिहार में किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ, जिससे वहां के युवा बाहर जाकर कमाने के लिए मजबूर हैं.

पहले छपरा सीट से खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को उतारा गया था, लेकिन एक दिन बाद ही खेसारी को चुनाव मैदान में उतार दिया गया. खेसारी ने पूरे दमखम और सोशल मीडिया के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की. उनके गानों और फिल्मों की वजह से बिहार में उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है. खेसारी पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं और पहली ही बार में बड़ी पार्टी की प्रत्याशी को टक्कर दे रहे हैं.

बता दें कि छपरा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार को मिलाकर 10 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. छपरा सीट भाजपा के लिए बहुत खास है, क्योंकि इस सीट पर ज्यादातर भाजपा का ही दबदबा रहा है. साल 2010, 2015 और 2020 में भाजपा ने ही छपरा पर राज किया है, लेकिन इस बार भाजपा ने छोटी कुमारी को मैदान में उतारा है, जो विधानसभा चुनावों के लिए नया चेहरा हैं. वे जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं.

ये भी पढ़ें: बिहार चुनाव में कांग्रेस की बोहनी, किशनगंज की सीट जीती