लाल किला ब्लास्ट: दिल्ली और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज

दिल्ली में लाल किले के पास हुए जोरदार ब्लास्ट के बाद पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है. एहतियात के तौर पर पुलिस ने छापेमारी और सघन जांच शुरू कर दी है.

  • लाल किले के पास हुए कार धमाके में 13 लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायल हो गए हैं
  • दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और छापेमारी का अभियान जारी है
  • दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा के लिए बैरिकेड्स लगाए गए और वाहनों की सघन तलाशी की जा रही है
लाल किले के पास हुए भीषण कार धमाके के बाद दिल्ली और एनसीआर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं. दिल्ली पुलिस ने राजधानी के कई इलाकों में छापेमारी शुरू कर दी है, जबकि गाजियाबाद पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है. दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर सुरक्षा के मद्देनज़र बैरिकेड्स लगाए गए हैं और हर आने-जाने वाली गाड़ी की सघन तलाशी ली जा रही है. साथ ही दिल्ली से सटे मॉल्स में भी पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

पूरे एनसीआर में पुलिस का चेकिंग अभियान

दिल्ली पुलिस के अनुसार फिलहाल कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है और जांच एजेंसियां हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही हैं. धमाके के बाद से ही पूरे एनसीआर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया गया है. इस बीच, आम जनता से अपील की गई है कि वे अफवाहों से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. अभी सुरक्षा एजेंसियां हर संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए सतर्कता बरत रही हैं. ताकि किसी भी तरह की संभावित खतरे का टाला जा सकें.

लाल किले पर कैसे हुआ ब्लास्ट, हाई अलर्ट पर कई इलाके

दिल्ली में शाम के वक्त लाल किले के पास एक कार में ब्लास्ट हुआ, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. ब्लास्ट इतना जोरदार था कि इसकी आवाज दूर तक सुनाई दी. इस घटना के बाद दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. मुंबई पुलिस एहतियाती कदम उठा रही है. कई इलाकों में पेट्रोलिंग और चेकिंग बढ़ा दी गई है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं.

सीएम योगी ने दिया क्या निर्देश

सीएम योगी ने राज्य के सभी प्रमुख स्थलों, धार्मिक स्थलों, बाजारों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में कड़ी निगरानी रखने के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि संवेदनशील जिलों के अधिकारी सतर्क रहें और फील्ड में सक्रियता बढ़ाएं. एक व्यक्ति ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि यह हादसा इतना भयानक था कि हम सब डर गए. अचानक हमने देखा कि चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं. शाम 6.55 बजे के आसपास यह जोरदार धमाका हुआ था. हमने जीवन में इतना तेज धमाका कभी नहीं सुना.

