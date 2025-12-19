विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली ब्लास्ट: फर्जी डॉक्टर, स्टाफ और नकली मरीज, ED का अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर बड़ा खुलासा

लाल किला ब्लास्ट मामले में ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ दिल्ली पुलिस को एक और मामला दर्ज करने के लिए कहा है.

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली ब्लास्ट: फर्जी डॉक्टर, स्टाफ और नकली मरीज, ED का अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर बड़ा खुलासा
  • ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी में चल रहे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश कर दिल्ली पुलिस को सबूत सौंपे हैं
  • जांच में पता चला है कि यूनिवर्सिटी में निरीक्षण से पहले फर्जी डॉक्टर और नकली मरीज तैनात किए जाते थे
  • ईडी ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ नया मामला दर्ज करने की सिफारिश की है और जल्द ही नई एफआईआर दर्ज हो सकती है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

एक तरफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकियों पर अपना शिकंजा कसती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ईडी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही. ED ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी में चल रहे बड़े धोखे का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस को सबूत सौंपे हैं, वहीं, NIA ने बीते दिन आतंकी मॉड्यूल और लाल किला धमाके की जांच में बड़ी सफलता हासिल की है.

यूनिवर्सिटी में फर्जीवाड़े का खेल

ED की जांच में अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. जांच एजेंसी ने दिल्ली पुलिस को एक पत्र लिखकर यूनिवर्सिटी के खिलाफ नया मामला दर्ज करने की सिफारिश की है. ईडी के पास ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि इंस्पेक्शन से ठीक पहले यूनिवर्सिटी परिसर में फर्जी डॉक्टर, फर्जी स्टाफ और नकली मरीज तक तैनात कर दिए जाते थे ताकि मानकों को पूरा दिखाया जा सके.

हो सकती है एक और एफआईआर दर्ज

ED के सौंपे गए इन पुख्ता सबूतों के आधार पर दिल्ली पुलिस जल्द ही यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर सकती है.

यह भी पढ़ें- उमर की तरह आत्मघाती हमले की ली थी शपथ, दिल्ली ब्लास्ट मामले में NIA नौवें आरोपी को किया गिरफ्तार

दिल्ली ब्लास्ट मामले में 9वीं गिरफ्तारी

इस बीच NIA ने 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम धमाके के मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी की है. NIA की टीम ने जम्मू-कश्मीर के शोपियां निवासी यासिर अहमद डार को दिल्ली से गिरफ्तार किया है.

इस मामले में अब तक कुल 9 आरोपी पकड़े जा चुके हैं. बता दें 10 नवंबर को हुए इस आतंकी हमले में 11 लोगों की जान चली गई थी. सुरक्षा एजेंसियां तब से इस धमाके की एक-एक कड़ी को जोड़कर पूरी साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Blast, Lal Qila Blast, Lal Qila Blast Case, Lal Qila Blast News, Lal Qila Blast Update
Get App for Better Experience
Install Now