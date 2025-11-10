विज्ञापन
दहलकर मैं 3 दफा गिरा, मुझे लगा धरती फटने वाली है... दिल्ली ब्लास्ट के चश्मदीद की हिला देने वाली आंखोंदेखी

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार की शाम को जोरदार विस्फोट हुआ. इस धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन लोग घायल हो गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से घटना की जानकारी ली.

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले में धमाका
  • दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में 10 लोगों की मौत और कई वाहन आग की चपेट में आ गए
  • विस्फोट लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के पास खड़ी एक कार में हुआ था, जिससे भारी अफरा-तफरी मची
  • धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए और दूर तक आवाज़ सुनाई दी
नई दिल्ली:

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण धमाके ने 10 जिंदगियों को लील लिया. धमाके के बाद घटनास्थल पर जो खौफनाक मंजर था, वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था. एक चश्मदीद ने घटना के बाद जो बताया, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है. दुकानदार ने डरी हुई आवाज में बताया कि दहल कर मैं तीन बार गिरा हूं... गिरा हूं, उठा हूं... मुझे लगा कि धरती फटने वाली है. मुझे लगा कि जैसे मैं मरने वाला हूं, फिर मैं दुकान छोड़कर भागा. मेरे साथ बहुत सारी पब्लिक भागी. ऐसा लग रहा था कि हम सब मरने वाले हैं.

धमाके का खौफनाक मंजर

धमाके को देखने वाले युवक का ये बयान उस भयावहता को बयां करता है, जो धमाके के बाद पूरे इलाके में छा गई थी. लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक कार में हुए जोरदार तीव्रता वाले विस्फोट ने कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. आग की लपटें आसमान तक उठ रही थीं और चारों ओर अफरा-तफरी मच गई थी. दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार, धमाके की सूचना मिलते ही 15 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया. विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए और कई मीटर दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई दी.

पहले नहीं सुनी ऐसे धमाके की आवाज

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कि हमने ऐसा धमाका पहले कभी नहीं सुना था. पहले तो लगा जैसे कोई बड़ा हादसा हो गया हो. लेकिन जब हम जब बाहर निकले तो देखा कि चारों ओर धुआं और जलती गाड़ियां थीं, लोग चीखते हुए इधर-उधर भाग रहे थे. फिलहाल पुलिस की स्पेशल सेल और फॉरेंसिक टीमें जांच में जुटी हैं. 

Delhi Blast, Lal Quila Blast, Red Fort Blast, Delhi Red Fort Blast
