रियल-टाइम अपडेट और हरसंभव मदद... इंडिगो संकट से कैसे निपट रहा मुंबई एयरपोर्ट

मुंबई एयरपोर्ट पर एनडीटीवी ने कुछ यात्रियों से बात की, जिन्होंने बताया कि इंडिगो के कर्मचारी कहीं नहीं मिले. ऐसे में एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ और सीएसएमआईए के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि क्या करना है.

  • इंडिगो की उड़ानों में व्यवधान के कारण कई उड़ानें रद्द और शेड्यूल में बदलाव हो गया है.
  • मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों को आराम देने के लिए स्टाफ जगह उपलब्ध करा रहा और आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहा है.
  • CISF और सीएसएमआईए के अधिकारी यात्रियों को उड़ान स्थिति और रिफंड प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन कर रहे हैं.
मुंबई:

इंडिगो की उड़ानों में आए संकट के कारण हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं. यात्रियों को उस समय बड़ी निराशा हुई, जब उन्हें पता चला कि सुबह की उड़ानें अब शाम को री-शेड्यूल कर दी गई हैं, जबकि कई उड़ानों को रद्द ही कर दिया गया है. उड़ानें रद्द होने के बाद यात्री रिफंड लेने के लिए लंबी लाइनों में खड़े दिखाई दिए. सबसे अधिक परेशानी का सामना उन परिवारों को करना पड़ रहा है जो बुजुर्ग माता-पिता और छोटे बच्चों के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं. यात्रियों को इंडिगो स्टाफ से कोई खास मदद नहीं मिल पा रही है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं. हालांकि, मुंबई एयरपोर्ट पर स्टाफ फंसे हुए यात्रियों की हरसंभव सहायता करते हुए नजर आ रहे हैं.

मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे लोगों को आराम देने के लिए एयरपोर्ट स्‍टाफ जगह उपलब्‍ध करा रहा है, ताकि उनका लंबा इंतजार कुछ आरामदायक हो सके. जिन यात्रियों की फ्लाइट कैंसल हो गई है, आगे उन्‍हें क्‍या करना है, ये भी बताया जा रहा है. हालांकि, इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने उन यात्रियों से अपील की जिनकी उड़ानें रद्द हो गई हैं कि वे हवाई अड्डों पर न आएं. अब एयरपोर्ट पर भीड़ कुछ कम हुई है, लेकिन लोग अब भी परेशान घूमते नजर आ रहे हैं.

मुंबई एयरपोर्ट पर एनडीटीवी ने कुछ यात्रियों से बात की, जिन्होंने बताया कि इंडिगो के कर्मचारी कहीं नहीं मिले. ऐसे में एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ और सीएसएमआईए के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि क्या करना है. सुरक्षा अधिकारी यात्रियों को इंडिगो काउंटरों की ओर भेजते हुए नजर आए, क्योंकि कई यात्री पहले ही चेक-इन कर चुके थे और गेट तक भी पहुंच गए थे. लेकिन उन्हें फ्लाइट के कैंसिल होने के बारे में सूचित नहीं किया गया था. हवाई अड्डों की सुरक्षा करने वाला सीआईएसएफ, कुछ मामलों में रात भर फंसे यात्रियों की मदद करते हुए नजर आए.

इंडिगो काउंटर पर निर्देशित एक यात्री ने एनडीटीवी को बताया, "मैं दुबई जा रहा था और मुझे बताया गया कि मेरी उड़ान का समय बदल दिया गया है. अब उन्हें पता चला है कि 6:30 बजे एक उड़ान होगी. लेकिन उन्हें भी निश्चितता नहीं है.

इंडिगो चेक-इन काउंटरों पर कर्मचारियों की भीड़ थी, जो यात्रियों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए संघर्ष कर रहे थे. यात्रियों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उन्हें वैकल्पिक उड़ान मिलेगी या नहीं, और उन्हें रिफंड मिलेगा या नहीं.

अयोध्या जाने वाले यात्रियों के एक समूह ने एनडीटीवी को बताया कि एयरलाइन ने उन्हें उनकी उड़ान रद्द होने की जानकारी तब तक नहीं दी जब तक हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी.

इंडिगो के एक यात्री ने एनडीटीवी को बताया, "हमें अभी-अभी बताया गया है कि वे आज उड़ान नहीं भरेंगे. हमें बोर्डिंग पास वगैरह मिल गए हैं और हम सुबह 7:30 बजे से यहां हैं. हम अयोध्या जाने वाले थे. मेरा पूरा परिवार यात्रा कर रहा था. पूरी योजना रद्द हो गई है. मेरा वापसी का किराया, होटल बुकिंग रद्द हो गई है और वे मुझे कोई रिफंड नहीं देंगे. मेरे पूरे परिवार को लगभग 4-5 लाख रुपये का नुकसान हुआ है."

उड़ानों में जारी व्यवधानों के बीच, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, मैंगलोर और गुवाहाटी हवाई अड्डों से उड़ान भरने वाले यात्री www.adanione.com वेबसाइट पर जाकर अदाणी वनऐप के जरिए उड़ान की वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. हवाई अड्डे पर जाने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जांच कर लेना उचित है. इससे यात्रियों को अपनी उड़ानों पर नजर रखने और सूचित रहने में मदद मिलेगी, जिससे समय-सारिणी में बदलाव से होने वाली असुविधा कम होगी.

