गौतम अदाणी से मिले पालघर के आदिवासी युवा, नवी मुंबई एयरपोर्ट से भरी जिंदगी की पहली उड़ान

पालघर के आदिवासी युवाओं और महिलाओं के लिए आज का दिन जिंदगी भर याद रहने वाला बन गया. जिन लोगों ने कभी हवाई जहाज को सिर्फ आसमान में उड़ते देखा था, आज वही लोग बादलों के ऊपर से दुनिया देख रहे थे. नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत के मौके पर अदाणी फाउंडेशन ने एक खास पहल की, जिसने कई सपनों को पहली बार पंख दिए. यह सिर्फ एक हवाई सफर नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास, उम्मीद और नए भविष्य की उड़ान थी.

नवी मुंबई एयरपोर्ट से पहली बार उड़े पालघर के 27 आदिवासी

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू होने के अवसर पर अदाणी फाउंडेशन और अदाणी डहाणू थर्मल पावर स्टेशन ने पालघर जिले के 27 आदिवासी युवाओं और महिलाओं को उनकी जिंदगी की पहली हवाई यात्रा कराई. इस सफर में शामिल लोगों के लिए यह अनुभव किसी सपने से कम नहीं था. पहली बार विमान में बैठने से लेकर आसमान के ऊपर उड़ने तक, हर पल उनके लिए बेहद खास रहा.

कौशल और आजीविका से जुड़े युवा बने इस पहल का हिस्सा

इस खास यात्रा में डहाणू के कोसबाड स्थित अदाणी कौशल विकास केंद्र से जुड़े युवक और युवतियां शामिल थे. इसके अलावा गंगाणगांव के आजीविका विकास कार्यक्रम और जमशेत के स्वास्थ्य उपक्रमों से जुड़े लोग भी इस अनुभव का हिस्सा बने. यह वही लोग हैं जो पहले से अदाणी फाउंडेशन की मदद से अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

गौतम अदाणी और प्रीति अदाणी से हुई सीधी मुलाकात

इस यात्रा का सबसे भावुक पल तब आया जब इन सभी लाभार्थियों की मुलाकात अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी और अदाणी फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉ प्रीति अदाणी से हुई. दोनों ने युवाओं और महिलाओं से बातचीत की और उनके अनुभव सुने. पहली फ्लाइट और देश के बड़े उद्योगपति से मुलाकात ने इन सभी के आत्मविश्वास को और मजबूत किया.

यह पहल इस सोच को दिखाती है कि औद्योगिक विकास का फायदा सिर्फ शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव और आदिवासी समाज तक भी पहुंचे. पहली बार हवाई सफर करने वाले इन लोगों के चेहरे पर खुशी और गर्व साफ नजर आ रहा था. यह अनुभव उनके लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा बन गया.

25 दिसंबर को शुरू हुआ था नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट

इससे पहले 25 दिसंबर को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पहली बार यात्रियों का स्वागत किया था. यह भारत का नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर को किया था. क्रिसमस के मौके पर यहां से उड़ान सेवाएं शुरू की गईं.

गौतम अदाणी ने देश के नायकों को किया था सलाम

नवी मुंबई एयरपोर्ट की शुरुआत के मौके पर गौतम अदाणी ने देश के सैनिकों, किसानों, मजदूरों और दिव्यांगजनों को सलाम किया था. उन्होंने कहा था कि सैनिक भारत की रक्षा करते हैं, मजदूर भारत बनाते हैं, किसान भारत को संभालते हैं और दिव्यांग समाज को प्रेरणा देते हैं. उनका कहना था कि यह एयरपोर्ट इस बात का उदाहरण है कि देश बिना किसी को पीछे छोड़े आगे बढ़ सकता है.

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना है एयरपोर्ट

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है. इसमें अदाणी एयरपोर्ट्स की कंपनी की बड़ी हिस्सेदारी है, जबकि महाराष्ट्र सरकार की एजेंसी की भी भागीदारी है. यह एयरपोर्ट मुंबई और आसपास के इलाकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा.

शुरुआती दौर में यह एयरपोर्ट रोज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करेगा. इस दौरान यहां से रोज करीब 23 उड़ानें चलेंगी. इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अकासा एयर जैसी एयरलाइंस की सेवाएं यहां से मिलेंगी, जो मुंबई को देश के कई बड़े शहरों से जोड़ेंगी.

फरवरी 2026 से 24 घंटे खुलेगा नवी मुंबई एयरपोर्ट

फरवरी 2026 से यह एयरपोर्ट 24 घंटे काम करेगा और उड़ानों की संख्या भी बढ़ेगी. तब रोज करीब 34 उड़ानें यहां से संचालित होंगी. इससे मुंबई महानगर क्षेत्र पर बढ़ते ट्रैफिक का दबाव कम होने की उम्मीद है.

