एक रात का 2 लाख रुपये किराया, रणथंभौर के इस आलीशान होटल में होगी प्रियंका गांधी के बेटे की सगाई

Priyanka Gandhi Son Raihan Engagement: प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा और उनकी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग सगाई करने जा रहे हैं, रणथंभौर के एक आलीशान होटल में दोनों की इंगेजमेंट होगी. इस होटल में रुकने का किराया लाखों में है.

Priyanka Gandhi Son Raihan Engagement: प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई का इवेंट राजस्थान में होने जा रहा है. बताया गया है कि रणथंभौर के एक आलीशान होटल में रेहान और अवीवा बेग एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे. इस इवेंट में शामिल होने के लिए कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और गांधी परिवार के करीबी पहुंच रहे हैं. जिस होटल में ये बड़ा इवेंट हो रहा है, उसे लग्जरी और रॉयल लुक के लिए जाना जाता है. इस होटल में एक रात रुकने का किराया जानकर वाकई आपके होश उड़ सकते हैं. आइए जानते हैं कि ये होटल कौन सा है और यहां कितने का एक रूम मिल रहा है. 

रणथंभौर में होगी सगाई

रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की इंगेजमेंट रणथंभौर में होने जा रही है. जिस होटल में गांधी परिवार ठहरा हुआ है, उसका नाम सुजान शेर बाग (SUJÁN SHER BAGH) है. इस होटल में एक रात के लिए नहीं रुका जा सकता है, यहां कम से कम दो रात के लिए कमरा बुक करना जरूरी होता है. ये होटल जंगल के बीचोंबीच बना हुआ है, जहां लोग लग्जरी के साथ-साथ वाइल्ड लाइफ के भी मजे ले सकते हैं.

कितना है एक रात का किराया?

SUJÁN SHER BAGH की वेबसाइट पर जाकर जब हमने दो रात के लिए रूम बुक करने की कोशिश की तो इसमें The Royal 'Sher' Suite और Tented 'Jungle' Suite का ऑप्शन आया. जिसमें रॉयल शेर सुईट का एक रात का किराया ₹209,000 बताया गया, वहीं अगर आप टेंटेड जंगल सुईट में रुकना चाहते हैं तो आपको एक रात के लिए ₹119,000 रुपये खर्च करने होंगे. इसमें दो रात कम से कम रुकना होता है, यानी तीन से चार लाख रुपये आपको रुकने का खर्च चुकाना होगा. इतना ही नहीं, इस रकम में टैक्स भी नहीं जोड़ा गया है. 

कई साल से साथ थे रेहान और अवीवा

प्रियंका गांधी के बेटे रेहान और उनकी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग पिछले लंबे वक्त से एक दूसरे के साथ हैं. अपने लंबे रिलेशनशिप और दोस्ती के बाद अब दोनों शादी करने जा रहे हैं. दोनों को ही फोटोग्राफी का काफी शौक है और उनकी कई आर्ट एग्जिबिशन भी लग चुकी हैं. 

