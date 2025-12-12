मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' के बाद बिधान नगर में 'राम मंदिर' की तैयारी, बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण तेज

पश्चिम बंगाल में धार्मिक संवेदनशीलता का नया दौर शुरू हो गया है. मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति के निर्माण को लेकर हुई घटना के महज कुछ दिनों बाद, कोलकाता के बिधान नगर (सॉल्ट लेक) में अयोध्या स्टाइल राम मंदिर बनाने की योजना सामने आ गई है. स्थानीय बीजेपी नेता द्वारा लगाए गए पोस्टरों ने राजनीतिक हलचल मचा दी है, जो आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पार्टियों के बीच तीखे ध्रुवीकरण को दर्शाते हैं.

6 दिसंबर को, 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस की वर्षगांठ पर, निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद का शिलान्यास किया था. यह आयोजन अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ, जहां मुस्लिम बहुल जिले में तनाव की स्थिति बनी रही. उसी दिन, बीजेपी ने मुर्शिदाबाद के बनजतिया मनिंद्र नगर में राम मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन किया, जिसे सीएम ममता बनर्जी की 'तुष्टिकरण राजनीति' के खिलाफ कदम बताया गया.

बिधान नगर में राम मंदिर की तैयारी

अब, 11 दिसंबर को बिधान नगर के प्रमुख इलाकों, सिटी सेंटर, करुणामयई और अन्य जगहों पर पोस्टर चिपके मिले, जिनमें अयोध्या के राम मंदिर जैसा एक विशाल परिसर बनाने का ऐलान किया गया है. ये पोस्टर स्थानीय बीजेपी नेता और पूर्व इकाई अध्यक्ष संजय पोयरा के नाम से लगाए गए हैं. पोस्टरों में चार बीघा जमीन पर राम मंदिर, स्कूल, अस्पताल और वृद्धाश्रम जैसी सुविधाओं का जिक्र है, साथ ही प्रत्येक निवासी से एक रुपया दान करने की अपील की गई है.

राम नवमी पर होगा शिलान्यास

पोयरा ने कहा, 'राम का राज्य राम मंदिर के बिना अधूरा है. बिधान नगर में अयोध्या जैसा राम मंदिर बनेगा.' इन पोस्टरों में दावा किया गया है कि मंदिर का शिलान्यास 26 मार्च को राम नवमी के दिन किया जाएगा.

मंदिर निर्माण के कन्वीनर और बिधान नगर बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय पायरा ने कहा कि मार्च से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा. उन्होंने दावा किया कि मंदिर के साथ स्कूल, अस्पताल और ओल्ड एज होम भी बनाए जाएंगे.

'सिर्फ मंदिर नहीं हॉस्पिटल भी बनाएंगे'

संजय पायरा के मुताबिक, राम मंदिर के लिए बिधान नगर में करीब 4 बीघा जमीन तय की गई है. उन्होंने कहा, 'हमारा लक्ष्य सिर्फ मंदिर बनाना नहीं है, बल्कि समाज के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराना है.'

मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद

बता दें कि दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा इलाके में TMC से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने एक नई ‘बाबरी मस्जिद' की नींव रखी है. यह घटना 6 दिसंबर, बाबरी मस्जिद विध्वंस की वर्षगांठ पर विशेष मंच सजाकर आयोजित की गई, जिसे भारी सुरक्षा के बीच संपन्न किया गया.

इस ऐतिहासिक समारोह में हजारों लोग शामिल हुए. आयोजन में स्थानीय और केंद्रीय सुरक्षा बलों समेत लगभग 3,500 पुलिस कर्मी तैनात थे. साथ ही लोगों के लिए बिरयानी की भी व्यवस्था की गई थी और लगभग 40,000 लोगों को भोजन कराया गया.

