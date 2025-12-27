कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की अहम बैठक आज थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है. बैठक से पहले पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं का पहुंचना लगातार जारी है. कांग्रेस इस बैठक में जीरामजी क़ानून के खिलाफ बड़े आंदोलन की रणनीति पर व्यापक चर्चा करेगी.

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में नेशनल हेराल्ड, अरावली मुद्दे और हाल के राजनीतिक हालात पर भी मंथन होने की संभावना है. पार्टी आगामी सत्र और राज्यों में राजनीतिक रणनीति को लेकर भी रोडमैप तैयार कर सकती है.

कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हो रहे हैं.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू भी बैठक में मौजूद हैं.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी CWC बैठक में शामिल हो रहे हैं.

इसके अलावा, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, जिसके बाद माहौल और सक्रिय हो गया है.

CWC की यह बैठक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस की आगे की रणनीति तय करेगी और पार्टी के बड़े आंदोलन की रूपरेखा भी इसी बैठक में तय होने की संभावना है.