वृंदावन से उज्जैन तक श्रद्धालुओं की भीड़, VIP दर्शन बंद, होटल-धर्मशाला फुली बुक, प्रशासन कर रहा न आने की अपील

साल 2025 की विदाई और नए साल 2026 के स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश की काशी, मथुरा, अयोध्या से लेकर मध्य प्रदेश के उज्जैन तक, हर तरफ भारी सैलाब उमड़ पड़ा है. भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के कड़े इंतजाम किए हैं. विशेष रूप से बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन के लिए प्रशासन ने भक्तों से एक भावुक और जरूरी अपील की है. कई बड़े मंदिरों ने विशेष एडवाइजरी जारी की है और VIP दर्शनों पर रोक लगा दी है.

10 लाख भक्तों के पहुंचने का अनुमान

धार्मिक पर्यटन में इस बार ऐतिहासिक इजाफा देखा जा रहा है. दावा किया जा रहा है कि देश के चार प्रमुख धामों में करीब 10 लाख भक्त पहुंचेंगे. 31 दिसंबर और 1 जनवरी को अकेले कुछ प्रमुख केंद्रों पर 2 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना है. भीड़ का आलम यह है कि वाराणसी और मथुरा जैसे शहरों के लगभग 150 बड़े होटल 3 जनवरी तक बुक हो चुके हैं. 80 से ज्यादा धर्मशालाओं में भी अब पैर रखने तक की जगह नहीं बची है.

बांके बिहारी मंदिर: 'जरूरी हो तभी आएं वृंदावन'

वृंदावन में 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक अपार भीड़ की संभावना जताई गई है. मंदिर प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि स्वास्थ्य, सुरक्षा और ट्रैफिक जाम को देखते हुए केवल आवश्यक होने पर ही वृंदावन आने का कार्यक्रम बनाएं. बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी को बाल रूप में पूजा जाता है. सेवायत ज्ञानेंद्र किशोर गोस्वामी के अनुसार, "लाला" को कष्ट न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है. साथ ही, इस दौरान विशेष 'खिचड़ी प्रसाद' का भोग लगाया जाएगा. एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और ई-रिक्शा केवल निर्धारित रूटों पर ही चलेंगे. करीब 7,000 वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है.

अयोध्या: कड़ाके की ठंड में भी रामलला के दर्शन को आतुर भक्त

राम नगरी अयोध्या में भीषण ठंड और कोहरे के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ है. राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं. दर्शन के लिए पुणे, बेंगलुरु, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने जानकारी दी कि एक जनवरी 2026 तक के सभी VIP पास बुक हो चुके हैं. हालांकि, सामान्य दर्शन की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है. एसपी सिटी सी.पी. त्रिपाठी के अनुसार, पूरे शहर को जोन में बांटकर सघन चेकिंग और पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है.

काशी विश्वनाथ धाम में 1 किमी लंबी लाइन, 'झांकी दर्शन' लागू

वाराणसी में शीतकालीन छुट्टियों और नववर्ष के संगम से श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है. शनिवार रात तक ही करीब 4 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 24 दिसंबर से ही 'स्पर्श दर्शन' और प्रोटोकॉल को निलंबित कर दिया गया है. एसडीएम शंभू शरण ने बताया कि वर्तमान में सावन और महाकुंभ जैसी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. केवल कतारबद्ध होकर 'झांकी दर्शन' की अनुमति दी जा रही है. गंगा तट (दशाश्वमेध घाट) से लेकर मंदिर के गेट तक एक किलोमीटर लंबी कतारें देखी जा रही हैं. पिछले पांच दिनों से यहां लाखों लोग रोज दर्शन कर रहे हैं. ड्रोन फुटेज में जनसैलाब की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं.

उज्जैन (महाकाल): 3 दिन में 7.5 लाख भक्त

श्री महाकालेश्वर मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ है. प्रशासन के अनुसार, पिछले तीन दिनों में 7.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया है. व्यवस्था बनाए रखने के लिए दर्शन मार्ग में बदलाव किए गए हैं. हालांकि, भक्त खुश हैं क्योंकि टनल के माध्यम से मात्र आधे घंटे में दर्शन हो रहे हैं.

क्यों उमड़ रही है इतनी भीड़?

स्कूलों की छुट्टियां होने के कारण लोग परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर हैं.

साल की शुरुआत ईश्वर के दर्शन के साथ करने की परंपरा.

कॉरिडोर बनने और व्यवस्थाएं सुधरने से श्रद्धालुओं के लिए यात्रा सुलभ हुई है.

