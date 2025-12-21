राम मंदिर बन गया लेकिन वो बाबरी मस्जिद के नाम से ही जाना जाएगा: बदरुद्दीन का विवादित बयान

Badruddin Ajmal Ram Mandir Statement: असम के नेता और LIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि चाहे जमीन पर कुछ भी बना दिया जाए, वह जगह हमेशा बाबरी मस्जिद के नाम से ही जानी जाएगी. उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है.

राम मंदिर पर टिप्पणी

अजमल ने कहा कि बाबरी मस्जिद सिर्फ एक ही है और कोई दूसरी मस्जिद बाबरी मस्जिद नहीं हो सकती. उन्होंने दावा किया कि आज भी लोग उस जगह को बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं और आगे भी यही नाम रहेगा.

सुप्रीम कोर्ट पर उठाए सवाल

अजमल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई निर्णय वर्तमान सरकार के दबाव में दिए जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की राजनीतिक मंशा के कारण न्यायपालिका प्रभावित हो रही है.

ये भी पढ़ें- वहां हिंदुओं को एकजुट होना होगा... बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर बोले RSS प्रमुख

असम और यूपी के सीएम पर निशाना

अजमल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमन्त बिश्व शर्मा पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं में यह प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन पहले दिल्ली पहुंचे. अजमल का आरोप है कि मुसलमानों को परेशान करके ये नेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहते हैं.

बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार

अजमल ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई. उन्होंने बांग्लादेश सरकार से अपील की कि इस पर रोक लगाई जाए और भारत सरकार से भी आग्रह किया कि वह इस मुद्दे पर बातचीत कर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे.

कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की

अजमल ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने असम में मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल तो किया, लेकिन उनके साथ हमेशा नाइंसाफी की. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुसलमानों को अनपढ़ रखा और उनके विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए.

ये भी पढ़ें- बंगाल चुनाव का रण तैयार, जानें बीजेपी कहां करेगी TMC पर चोट, ममता किसे बनाएगी ढाल

घुसपैठ और सीमा सुरक्षा

अजमल ने घुसपैठ के मुद्दे पर कहा कि अवैध प्रवेश को रोकना जरूरी है, लेकिन पुश बैक की नीति गलत है. उन्होंने कहा कि सीमा पर तैनात बलों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि वे पैसे लेकर लोगों को देश में आने देते हैं. अजमल ने सीमा पर फेंसिंग करने की मांग की, लेकिन मुसलमानों को घुसपैठिए के नाम पर परेशान करने का विरोध किया.