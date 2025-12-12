'हमें शबाब मिलेगा', हुमायूं कबीर के बाबरी वाले प्लॉट में जुमे की नमाज में उमड़ी हजारों की भीड़

हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा के जिस प्लॉट पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है, वहां आज जुम्मे के पहली नमाज में हजारों की भीड़ उमड़ी. नमाज बाद लोगों को दावत का इंतजाम किया गया है. करीब एक हजार लोगों के लिए खाना बनाया गया है. हजारों लोग प्रस्तावित साइट पर नमाज के लिए आए.

हजारों की आई भीड़

जुमे के नमाज का जैसे ही वक्त हुआ सैकड़ों की संख्या में लोग प्रस्तावित मस्जिद साइट पर जुटे. तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि लोग हरी सरसों की खेतों को पार करते हुए लोग मस्जिद वाली साइट पर जा रहे हैं. लाउडस्पीकर से लोगों को रास्ता बताया जा रहा है. आयोजकों ने यहां आए नमाजियों के खाने का भी इंतजाम किया है.

1000 लोगों के लिए बना है खाना

खाना बनाने में जुटे एक शख्स ने एनडीटीवी को बताया, 'हमने खाने का इंतजाम किया है. लोगों को खिलाकर हमको शबाब मिलेगा. कितने लोग आएंगे, इसका अंदाजा नहीं है. कई लोग जुम्मे की नमाज के लिए आते हैं. अभी मस्जिद बनी नहीं है, लेकिन हमारे लिए यह शुरू हो गया है.'

नमाजियों के लिए बनाया गया खाना.

6 दिसंबर को कबीर ने रखी थी मस्जिद की नींव

गौरतलब है कि 6 दिसंबर को कबीर ने बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी. इस दौरान उसके सैकड़ों समर्थकों की भीड़ वहां जुटी थी. आज चूंकि शुक्रवार का दिन है तो वहां जुमे की नमाज पढ़ने के लिए भीड़ जुट रही है.

नमाजियों के लिए बड़ी तैयारी भी की गई है. करीब 1000 लोगों के खाने का इंतजाम किया गया था. माना जा रहा था कि इतने लोग जुमे की नमाज पढ़ने के लिए यहां आ सकते हैं. पड़ोसी पलाशी इलाके से सैकड़ों किसान बेलडांगा आए हैं और वहां हजारों लोगों के लिए खिचड़ी बना रहे हैं. उन्होंने बताया कि 1.5 क्विंटल चावल का इस्तेमाल खिचड़ी बनाने के लिए किया गया था.

मस्जिद के लिए लोग खूब दे रहे हैं दान

कबीर के प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के लिए लोग जमकर दान दे रहे हैं. बेलगांडी बाबरी मस्जिद के लिए बक्से पैसों से भर जा रहे हैं. चूंकि आज शुक्रवार है तो जुमे की नमाज के कारण काफी भीड़ रहने की संभावना है. तो आयोजकों ने पैसों के बॉक्स के अलावा क्यू आर कोड भी लगा रखे हैं. गौरतलब है कि मुर्शिदाबाद में कबीर के प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के बाद पूरे देश में काफी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं. बीजेपी ने इसे लेकर ममता बनर्जी को घेर लिया तो टीएमसी ने इसके पीछे बीजेपी का पैसा बताया. हालांकि, कबीर ने कहा कि हमने लोगों से दान मांगा है और लोग हमें पैसे दे रहे हैं. उन्होंने फेसबुक पर दान के पैसों को गिनते वीडियो भी डाला था.