पोते की गहनों पर थी नजर, दादा को दोस्तों के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट

- राजस्थान के बारां जिले में एक पोते ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने दादा की हत्या कर दी.
- आरोपी पोते ने गहनों के लालच में दादा को मारने की योजना बनाई. जिसमें वो कामयाब रहा.
- पुलिस ने इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया. मामले में आगे की जांच जारी है.
राजस्थान से एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है. जहां पर एक पोते मे बेरहमी से अपने दादा की हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि आरोपी पोते ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने दादा को मौत के घाट उतार दिया. ये मामला राजस्थान के बारां जिले का है. आरोपी ने गहनों के लालच में आकर इस वारदात को अंजाम दिया. दरअसल दादा के कमरे की जमीन में एक गड्ढे के अंदर गहने रखे हुए है. पोते की लंबे समय से उन गहनों पर नजर थी. जानकारी के अनुसार आरोपी पोता लंबे समय से ही अपने दादा की हत्या की प्लानिंग कर रहा था. उसने इससे पहले दो बार दादा को मारने की कोशिश की थी. लेकिन दोनों बार वो इसमें नाकाम रहा. वहीं इस बार उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दादा को मौत के घाट उतार ही दिया.
जब वो पोता अपने दादा के कमरे में दोस्तों के साथ पहुंचा, तो आवाज सुनकर दादा की नींद खुल गई, जिसके बाद आरोपियों ने मिलकर दादा के मुंह पर प्लास्टिक टेप बांध दी. दम घुट से दादा की मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया और जब जांच की तो सच सामने आ गया. पुलिस ने इस मामले में कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया है.
रिपोर्टर - ब्रजेश कुमार पारेता
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं