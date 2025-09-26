विज्ञापन
रायपुर में बड़ा हादसा, स्टील प्लांट की छत गिरने से 6 लोगों की मौत, कई जख्मी

रायपुर से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है. यहां गोदावरी स्टील प्लांट में सिल्ली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई. जबकि कई अन्य लोग जख्मी हो गए.

घायलों को अस्पताल ले जाते लोग.

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है. यहां सितलरा स्थित गोदावरी स्टील प्लांट में सिल्ली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई. जबकि कई अन्य लोग जख्मी हो गए. मिली जानकारी के अनुसार जहां यह हादसा हुआ वहां ही कई मजदूर काम में लगे थे. सिल्ली गिरने से अचानक कई लोग उसकी चपेट में आ गए. अभी तक इस हादसे से 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है.

जानकारी के मुताबिक आधा दर्जन से अधिक घायलों को देवेंद्र नगर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि पिलेट्स बनाने वाली यूनिट में यह हादसा हुआ. फैक्ट्री के निर्माणाधीन कुछ हिस्से के गिरने से यह हादसा हुआ. जिस जगह निर्माणाधीन हिस्सा गिरा वहां दर्जन भर मजदूर थे.

घटना पर छत्तीसगढ़ सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि अभी-अभी जानकारी मिली है. मुझे इस बात का दुख है कि लोगों की मौत हुई है. कई लोग जख्मी भी हो सकते हैं. उन्होंने कहा जिम्मेदार अधिकारियों को राहत-बचाव कार्य के जरूरी निर्देश दिए गए हैं.


खबर अपडेट की जा रही है. 

