डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को कितनी सैलरी मिलती है? जानें हाईकोर्ट के मुकाबले कितनी है कम

District Court Judge: भारतीय न्यायपालिका में जजों की सैलरी को लेकर अक्सर लोगों में सवाल उठते हैं. उन्हें कितनी सैलरी मिलती होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (District Court) के जज की सैलरी हाईकोर्ट के जज के मुकाबले थोड़ी कम होती है. लेकिन दोनों में कितना फर्क होता है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं. दोनों कोर्ट के जजों की सैलरी कितनी होती है. भारत में जजों का वेतन 'दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग' (SNJPC) की सिफारिशों और संबंधित अधिनियमों के आधार पर निर्धारित होता है.

हाईकोर्ट (High Court) के जज की सैलरी

हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन 'हाईकोर्ट जज (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम' के तहत तय होता है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) का बेसिक पे 2,50,000 होता है, इसके अलावा कई तरह के अलावेंस भी दिए जाते हैं. हाईकोर्ट के जजों को मिलने वाला वेतन सीधे भारत की संचित निधि (Consolidated Fund) से आता है.

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (District Court) के जज की सैलरी

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों (Subordinate Courts) के जजों की सैलरी दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) की सिफारिशों के बाद काफी बढ़ गया है, जो कैटगरी वाइज अलग-अलग हो सकती है.

सिविल जज (Junior Division) - एंट्री लेवल- 77,840 -1,36,520 रु

सिविल जज (Senior Division) - एंट्री लेवल1,11,000-1,63,030 रु

जिला जज (District Judge) - एंट्री लेवल1,44,840-1,94,660 रु

जिला जज (Selection Grade)1,63,030-2,19,090 रु

जिला जज (Super Time Scale) 1,99,100-2,24,100रु

बेसिक पे के अलावा उन्हें कई तरह के अलावेंस दिए जाते हैं

महंगाई भत्ता (DA)-यह समय-समय पर सरकार द्वारा बढ़ाया जाता है.

मकान किराया भत्ता (HRA)- अगर सरकारी बंगला उपलब्ध नहीं है, तो शहर की कैटगरी के आधार पर (8 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक) HRA मिलता है.

सत्कार भत्ता (Sumptuary Allowance)-हाईकोर्ट के जजों को लगभग ₹27,000 से ₹34,000 प्रतिमाह सत्कार खर्च के लिए मिलते हैं.

मेडिकल सुविधाएं- जज और उनके परिवार के लिए मुफ्त या कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाती है.

सीक्योरिटी और वाहन- जजों को सरकारी गाड़ी, ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड (गनर) की सुविधा दी जाती है.

इसके अलावा फोन, इंटरनेट, बिजली और पानी के बिल के लिए विशेष छूट या निश्चित राशि भी दी जाती है.

