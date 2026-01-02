विज्ञापन
Raipur Road Accident: ये टक्कर इतनी भीषण थी कि ई-रिक्शा का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. ई-रिक्शा चालक का पैर वाहन के केबिन में बुरी तरह फंस गया और जोरदार झटके के कारण उसका एक पैर कटकर अलग हो गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग दहशत में आ गए.

Road Accident: रायपुर की VIP रोड में भीषण सड़क हादसा; ई-रिक्शा चालक का एक पैर हुआ अलग

Raipur Road Accident: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) में एक बड़ा सड़क हादसा (Road Accident) हुआ. रायपुर के सबसे व्यस्ततम VIP चौक के पास तेज रफ्तार बोलेरो वाहन अलग-अलग गाड़ियों को टक्कर मारी जिसमें ई रिक्शा का चालक बुरी तरह घायल हो गए. ई रिक्शा के चालक राम रतन रात्रे का एक पर हादसे में काटना पड़ा. पुलिस ने मामले में आरोपी वाहन चालक के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है. तेलीबांधा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना 1 जनवरी की देर शाम की है. तेलीबांधा थाना प्रभारी अविनाश सिंह ने बताया कि हादसा वीआईपी रोड पर उस समय हुआ जब बोलेरो कार तेज रफ्तार में चल रही थी. चालक ने नियंत्रण खो दिया और सबसे पहले सड़क पर चल रही एक स्विफ्ट डिजायर कार को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर के बाद बोलेरो की रफ्तार कम होने के बजाय और अधिक अनियंत्रित हो गई और उसने सामने से आ रहे ई-रिक्शा को जबरदस्त टक्कर मार दी.

एक पैर कटकर हुआ अलग

ये टक्कर इतनी भीषण थी कि ई-रिक्शा का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. ई-रिक्शा चालक का पैर वाहन के केबिन में बुरी तरह फंस गया और जोरदार झटके के कारण उसका एक पैर कटकर अलग हो गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग दहशत में आ गए.

सूचना मिलते ही तेलीबांधा थाना स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचा. प्रधान आरक्षक तरुण यादव और आरक्षक जे.एस. चंद्रवंशी ने तत्परता दिखाते हुए गंभीर रूप से घायल ई-रिक्शा चालक को तत्काल अस्पताल भिजवाया. पुलिस की त्वरित कार्रवाई से घायल को समय पर चिकित्सा सहायता मिल सकी, जिससे उसकी जान बचाई जा सकी.

हादसे के बाद वीआईपी रोड पर यातायात काफी देर तक प्रभावित रहा. दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा. हालांकि पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए जल्द ही यातायात को सुचारु कर दिया.

पुलिस जांच शुरू

पुलिस ने हादसे में शामिल बोलेरो कार, स्विफ्ट डिजायर और ई-रिक्शा—तीनों वाहनों को जप्त कर लिया है. साथ ही बोलेरो चालक के खिलाफ लापरवाही और तेज रफ्तार से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हादसे के समय बोलेरो चालक नशे में तो नहीं था.

