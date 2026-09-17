दिल्ली-NCR से जम्मू तक मौसम बदला, सुबह तड़के बारिश और गरज-चमक; IMD ने जारी किया अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर और जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में गुरुवार की शुरुआत बारिश के साथ हुई. नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली में सुबह तड़के से ही बादल छाए रहे और कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई. वहीं जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में भी भारी बारिश, गरज और बिजली चमकने की घटनाएं सामने आई हैं. मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, हालांकि कई स्थानों पर यातायात प्रभावित होने की भी आशंका है. मौसम विभाग ने दिनभर कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है.

सुबह से सक्रिय हुआ मौसम

गुरुवार सुबह दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में बारिश का दौर शुरू हो गया. कई इलाकों में बादलों की गरज और बिजली चमकने के साथ वर्षा दर्ज की गई. इससे पिछले कुछ दिनों से पड़ रही उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली. जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में भी सुबह-सुबह भारी बारिश, गरज और बिजली गिरने की घटनाएं देखने को मिलीं. खराब मौसम के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.

दिल्ली के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार दक्षिण-पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, मध्य दिल्ली, उत्तर-पूर्वी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने तथा झोंकों के दौरान इनकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान जताया है.

बुधवार को सामान्य से अधिक रहा तापमान

बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक था. वहीं न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक दर्ज किया गया. लोधी रोड मौसम केंद्र में अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक था. आयानगर में अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पालम में यह 34.7 डिग्री सेल्सियस और रिज क्षेत्र में 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

दिनभर आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान

मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. सुबह से दोपहर के बीच कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है. हालांकि बुधवार सुबह 8:30 बजे तक बीते 24 घंटों में सफदरजंग, पालम, लोधी रोड और आयानगर मौसम केंद्रों पर कोई उल्लेखनीय बारिश दर्ज नहीं की गई थी.

हवा की गुणवत्ता संतोषजनक

बारिश और बादलों के बीच दिल्ली की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार बुधवार शाम चार बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 94 दर्ज किया गया. AQI का यह स्तर ‘संतोषजनक' श्रेणी में आता है और आम लोगों के लिए अपेक्षाकृत बेहतर माना जाता है.

लोगों को राहत, प्रशासन सतर्क

दिल्ली-एनसीआर में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन सुबह के समय सड़क पर निकलने वालों को जलभराव और ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है.

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