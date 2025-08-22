विज्ञापन
लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला... कांग्रेस के वोट चोरी अभियान के खिलाफ SC में याचिका

वोट चोरी का मामला गरमाता जा रहा है. ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के वोट चोरी अभियान के खिलाफ दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस का ये अभियान चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकार को कमजोर करने के लिए रचा गया एक दुष्प्रचार है.

  • अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदस्य ने कांग्रेस व उसके नेताओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की.
  • याचिका में कांग्रेस के राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण रद्द करने तथा वोट चोरी अभियान पर रोक लगाने की मांग.
  • राहुल गांधी ने बिहार में भाजपा और निर्वाचन आयोग के मिलकर मताधिकार छीनने का आरोप लगाया.
नई दिल्‍ली:

कांग्रेस के वोट चोरी अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. अखिल भारतीय हिंदू महासभा के एक सदस्य ने कांग्रेस, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका (PIL) दायर की है.  याचिका में कांग्रेस का राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई है. इधर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बृहस्पतिवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया' भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को निर्वाचन आयोग के साथ मिलीभगत करके बिहार के लोगों से उनका मताधिकार छीनने की अनुमति नहीं देगा. कांग्रेस की ‘वोटर अधिकार यात्रा' के पांचवें दिन मुंगेर में भारी बारिश के बीच एक रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि ‘वोट चोरी' संविधान पर हमला है.

अपील में क्‍या है मांग?

कांग्रेस के वोट चोरी अभियान के खिलाफ दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस का वोट चोरी अभियान चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकार को कमजोर करने के लिए रचा गया एक दुष्प्रचार है. चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकार को कमजोर करने के लिए रचा गया यह दुष्प्रचार लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता पर सीधा हमला करता है.

बिहार का सियासी माहौल गर्म

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पर 'वोट चोरी अभियान' चलाने के आरोपों को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है. विपक्षी दलों का कहना है कि भाजपा  चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए लोगों के नाम वोटर लिस्‍ट से बाहर कर रही है.

भाजपा पर ये आरोप

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, 'बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू करके भाजपा निर्वाचन आयोग के माध्यम से ‘वोट चोरी' कर रही है. विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया' भाजपा को लोगों से उनका मताधिकार छीनने की इजाजत नहीं देगा.' राहुल गांधी ने दावा किया कि भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों में हेरफेर किया था और निर्वाचन आयोग ने बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर एक लाख फर्जी मतदाताओं को जोड़ दिया था. 

राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि एक साफ़-सुथरी मतदाता सूची स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की आधारशिला है और उन्होंने बिहार के लोगों से अपने मताधिकार को न खोने देने का आग्रह किया, क्योंकि उनके बाकी सभी अधिकार इसी आधार पर टिके हैं.

