वोटर अधिकार यात्रा में राहुल-तेजस्वी की थार की टक्कर से पुलिसकर्मी का पैर टूटा, चालक के खिलाफ FIR दर्ज

बिहार के नवादा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की ‘वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान मंगलवार को अफरातफरी के बीच बड़ा हादसा हो गया. यात्रा में शामिल उनकी थार गाड़ी ने ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी, जिससे उसका पैर टूट गया. इस घटना के बाद नगर थाने में अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है.

घटना 19 अगस्त की दोपहर करीब 12 बजे भगत सिंह चौक के पास हुई. यहां सदर एसडीपीओ-1 हुलास कुमार सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए थे और उनके बॉडीगार्ड महेश कुमार भी भीड़ को नियंत्रित करने में सहयोग कर रहे थे.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब समर्थकों की भीड़ आगे बढ़ी तो धक्का-मुक्की की स्थिति पैदा हो गई. इसी दौरान महेश कुमार गिर पड़े और उसी वक्त थार का एक चक्का उनके बाएं पैर पर चढ़ गया.

हादसे में महेश कुमार को गंभीर चोटें आईं और उनका पैर फ्रैक्चर हो गया. तत्काल उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को स्थिर बताया है.

राहुल-तेजस्वी की थार के ड्राइवर पर केस दर्ज

घायल पुलिसकर्मी महेश कुमार ने इस मामले में नवादा नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है. उनकी ओर से कहा गया है कि गाड़ी चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ. आवेदन के आधार पर थाने में राहुल-तेजस्वी की थार गाड़ी चलाने वाले अज्ञात चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटना की जांच शुरू कर दी गई है और चालक की पहचान की कोशिश की जा रही है.