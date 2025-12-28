"…आपने बदमाशी कर दी", RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह से बोले राहुल गांधी- सूत्र

- कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह की अनौपचारिक मुलाकात में मजाकिया बातचीत हुई
- दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और बीजेपी संगठन की कार्यशैली की तारीफ करते हुए उनकी संगठनात्मक शक्ति को स्वीकार किया
- दिग्विजय सिंह ने कहा कि वे RSS और PM मोदी की विचारधारा के विरोधी हैं और केवल संगठन की प्रशंसा की है
कांग्रेस को आरएसएस–बीजेपी संगठन से सीखने की सलाह देने वाले अपने बयान के चौबीस घंटे बाद वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का राहुल गांधी से आमना–सामना हुआ. सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह से हाथ मिलाते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, “कल आपने बदमाशी कर दी!”
दरअसल कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में मुख्य कार्यक्रम के बाद चाय नाश्ते का इंतजाम किया गया था. इस दौरान पार्टी में वरिष्ठ नेता अनौचारिक रूप से आपस में मिल रहे थे और बातचीत कर रहे थे. तभी राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह की मुलाकात हुई. राहुल के तंज पर ख़ुद दिग्विजय समेत आसपास खड़े नेता हंस पड़े. सोनिया गांधी भी वहीं मौजूद थीं.
बाद में दिग्विजय सिंह ने सफाई दी कि वो आरएसएस और पीएम मोदी की विचारधारा के विरोधी हैं और उन्होंने महज संगठन की तारीफ़ की है. लेकिन उनके बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गांधी के संगठन को गोडसे के संगठन से सीखने की जरूरत नहीं है!
कांग्रेस जोड़ती है. बीजेपी तोड़ती है- मल्लिकार्जुन खरगे
खरगे ने कहा कि हमने समझौता नहीं किया. न संविधान से, न धर्मनिरपेक्षता से, न गरीब के हक से. हम सत्ता में न हों, लेकिन सौदेबाज़ी नहीं करेंगे. कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा. कांग्रेस ने कभी मंदिर–मस्जिद से नफरत नहीं फैलाई. कांग्रेस जोड़ती है. बीजेपी तोड़ती है. कांग्रेस ने धर्म को आस्था ही रखा. पर कुछ लोगों ने धर्म को राजनीति बना दिया. आज BJP के पास सत्ता है, लेकिन उनके पास सच्चाई नहीं है. कांग्रेस विचारधारा है और विचारधाराएं कभी मरती नहीं.
