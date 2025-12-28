"…आपने बदमाशी कर दी", RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह से बोले राहुल गांधी- सूत्र

कांग्रेस को आरएसएस–बीजेपी संगठन से सीखने की सलाह देने वाले अपने बयान के चौबीस घंटे बाद वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का राहुल गांधी से आमना–सामना हुआ. सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह से हाथ मिलाते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, “कल आपने बदमाशी कर दी!”

दरअसल कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में मुख्य कार्यक्रम के बाद चाय नाश्ते का इंतजाम किया गया था. इस दौरान पार्टी में वरिष्ठ नेता अनौचारिक रूप से आपस में मिल रहे थे और बातचीत कर रहे थे. तभी राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह की मुलाकात हुई. राहुल के तंज पर ख़ुद दिग्विजय समेत आसपास खड़े नेता हंस पड़े. सोनिया गांधी भी वहीं मौजूद थीं.

शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक से ठीक पहले दिग्विजय सिंह ने लालकृष्ण आडवाणी के साथ नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर का हवाला देते हुए आरएसएस–बीजेपी संगठन की तारीफ़ की थी. दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा था, “मुझे यह चित्र मिला. बहुत ही प्रभावशाली है. किस प्रकार आरएसएस का ज़मीनी स्वयंसेवक व जनसंघ, बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना. यह संघटन की शक्ति है. जय सिया राम.”

बाद में दिग्विजय सिंह ने सफाई दी कि वो आरएसएस और पीएम मोदी की विचारधारा के विरोधी हैं और उन्होंने महज संगठन की तारीफ़ की है. लेकिन उनके बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गांधी के संगठन को गोडसे के संगठन से सीखने की जरूरत नहीं है!

ये भी पढ़ें: 30 साल पुराना किस्सा... कांग्रेस MP दिग्विजय सिंह ने मोदी और आडवाणी की जिस तस्वीर से मचाई हलचल, जानें उसकी कहानी

वहीं, कांग्रेस स्थापना दिवस के अवसर पर संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को परोक्ष रूप से संदेश देते हुए कहा कि आज स्थापना दिवस पर एक बात साफ कहना चाहता हूं, जो कहते हैं— “कांग्रेस खत्म हो गई है.” मैं उन्हें बताना चाहता हूं. हमारे पास सत्ता कम हो सकती है, लेकिन हमारी रीढ़ अभी भी सीधी है.

कांग्रेस जोड़ती है. बीजेपी तोड़ती है- मल्लिकार्जुन खरगे

खरगे ने कहा कि हमने समझौता नहीं किया. न संविधान से, न धर्मनिरपेक्षता से, न गरीब के हक से. हम सत्ता में न हों, लेकिन सौदेबाज़ी नहीं करेंगे. कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा. कांग्रेस ने कभी मंदिर–मस्जिद से नफरत नहीं फैलाई. कांग्रेस जोड़ती है. बीजेपी तोड़ती है. कांग्रेस ने धर्म को आस्था ही रखा. पर कुछ लोगों ने धर्म को राजनीति बना दिया. आज BJP के पास सत्ता है, लेकिन उनके पास सच्चाई नहीं है. कांग्रेस विचारधारा है और विचारधाराएं कभी मरती नहीं.

ये भी पढ़ें: दिग्विजय सिंह ने जो कहा उसके पीछे का सच समझिए, क्यों हो रही है 'बीजेपी संगठन Vs कांग्रेस संगठन' की बात!