Exclusive: लोग मुझे भेजने लगे वीडियो... राहुल गांधी की 'हाइड्रोजन बम' वाली ब्राजीली लड़की ने किए कई खुलासे

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में एक महिला की तस्वीर दिखाकर वोट चोरी का आरोप लगाया था. ये महिला ब्राजील की रहने वाली थी लेकिन हरियाणा की मतदाता सूची में इसकी फोटो थी. राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हर कोई बस यही सर्च करने लगा कि आखिर ये महिला कौन है और क्या करती है. इस महिला का नाम लारिसा नेरी है, जो कि ब्राजील में रहती है. एनडीटीवी ने इस पूरे मामले पर लारिसा नेरी से खास बात की. एनडीटीवी को दिए अपने इंटरव्यू में लारिसा नेरी ने कई खुलासे किए. उन्होंने कहा कि मैं किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हूं, ब्राज़ील में भी नहीं... सच कहूं तो मैं ब्राजील से बाहर भी नहीं गई.

"पहले मुझे डर लगा"

लारिसा नेरी ने कहा पहले तो समझ नहीं आया की ये हो क्या रहा है. उसके बाद लगा कि यह एक घटिया मज़ाक है और AI वीडियो है. लेकिन जब सब समझ में आया तो डर गई. उस पल को याद करते हुए लारिसा नेरी ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रही थी वो मेरी तस्वीर के साथ क्या मीम्स बना रहे हैं, क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकती, समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा डर लगा.

"लोगों ने मुझे डायरेक्ट वीडियो भेजा"

सोशल मीडिया पर मिल रिएक्शन के बारे में जब लारिसा नेरी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर ढूंढना शुरू कर दिया है. कुछ भारतीय और ब्राज़ीलियाई... मुझे इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो डायरेक्ट भेजना शुरू कर दिया. जिसमें एक आदमी दिख रहा था... और उसके पीछे एक बड़ी स्क्रीन पर मेरी तस्वीर थी.

लारिसा नेरी ने आगे कहा कि मैं कभी मॉडल भी नहीं रही. वो फोटो मैंने सिर्फ अपने दोस्त के लिए ली थी, जो उस समय फ़ोटोग्राफ़र था. वो मेरे घर के सामने एक दीवार के पास ली गई थी. इसलिए वो बिल्कुल भी पेशेवर नहीं थी. मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया. मैं एक हेयरड्रेसर हूं”