विज्ञापन
विशेष लिंक

Exclusive: लोग मुझे भेजने लगे वीडियो... राहुल गांधी की 'हाइड्रोजन बम' वाली ब्राजीली लड़की ने किए कई खुलासे

एनडीटीवी को दिए अपने इंटरव्यू में लारिसा नेरी ने कहा कि मैं कभी मॉडल भी नहीं रही. वो फोटो मैंने सिर्फ अपने दोस्त के लिए ली थी, जो उस समय फ़ोटोग्राफर था. वो मेरे घर के सामने एक दीवार के पास ली गई थी.

Read Time: 2 mins
Share
Exclusive: लोग मुझे भेजने लगे वीडियो... राहुल गांधी की 'हाइड्रोजन बम' वाली ब्राजीली लड़की ने किए कई खुलासे
पहले मुझे लगा की ये एक AI वीडियो है: लारिसा नेरी
  • राहुल गांधी ने हाल ही में मतदाता सूची में ब्राजील की महिला की फोटो दिखाकर वोट चोरी का आरोप लगाया था.
  • इस महिला की पहचान लारिसा नेरी के रूप में हुई थी. एनडीटीवी ने लारिसा नेरी से खास बातचीत की.
  • इंटरव्यू के दौरान लारिसा नेरी ने पॉलिटिकल लिंक से इनकार किया और कहा कि वो कभी अपने देश से भी बाहर नहीं गई हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में एक महिला की तस्वीर दिखाकर वोट चोरी का आरोप लगाया था. ये महिला ब्राजील की रहने वाली थी लेकिन हरियाणा की मतदाता सूची में इसकी फोटो थी. राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हर कोई बस यही सर्च करने लगा कि आखिर ये महिला कौन है और क्या करती है. इस महिला का नाम लारिसा नेरी है, जो कि ब्राजील में रहती है. एनडीटीवी ने इस पूरे मामले पर लारिसा नेरी से खास बात की. एनडीटीवी को दिए अपने इंटरव्यू में लारिसा नेरी ने कई खुलासे किए. उन्होंने कहा कि मैं किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हूं, ब्राज़ील में भी नहीं... सच कहूं तो मैं ब्राजील से बाहर भी नहीं गई.

"पहले मुझे डर लगा" 

लारिसा नेरी ने कहा पहले तो समझ नहीं आया की ये हो क्या रहा है. उसके बाद लगा कि यह एक घटिया मज़ाक है और AI वीडियो है. लेकिन जब सब समझ में आया तो डर गई. उस पल को याद करते हुए लारिसा नेरी ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रही थी वो मेरी तस्वीर के साथ क्या मीम्स बना रहे हैं, क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकती, समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा डर लगा. 

ये भी पढ़ें-मैं इस पागलपन में फंस गई हूं... राहुल गांधी की 'हाइड्रोजन बम' वाली ब्राजीली महिला ने NDTV को हर सच्चाई बता दी

"लोगों ने मुझे डायरेक्ट वीडियो भेजा"

सोशल मीडिया पर मिल रिएक्शन के बारे में जब लारिसा नेरी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर ढूंढना शुरू कर दिया है. कुछ भारतीय और ब्राज़ीलियाई... मुझे इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो डायरेक्ट भेजना शुरू कर दिया. जिसमें एक आदमी दिख रहा था... और उसके पीछे एक बड़ी स्क्रीन पर मेरी तस्वीर थी.

लारिसा नेरी ने आगे कहा कि मैं कभी मॉडल भी नहीं रही. वो फोटो मैंने सिर्फ अपने दोस्त के लिए ली थी, जो उस समय फ़ोटोग्राफ़र था. वो मेरे घर के सामने एक दीवार के पास ली गई थी. इसलिए वो बिल्कुल भी पेशेवर नहीं थी. मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया. मैं एक हेयरड्रेसर हूं”

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rahul Gandhi Vote Chori, Brazilian Woman, Larissa Nery, Larissa Nery Photo, Larissa Nery Kon Hai
Get App for Better Experience
Install Now