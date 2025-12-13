विज्ञापन
रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोरी के खिलाफ रैली, खरगे और राहुल गांधी करेंगे संबोधित

कांग्रेस यह रैली लोकसभा में चुनाव सुधारों को लेकर हुई तीखी बहस के कुछ दिनों बाद हो रही है. लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच एसआईआर पर जमकर बहस हुई थी.

कांग्रेस पार्टी रविवार को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन कर रही है, जिसके माध्यम से वह देश में वोट चोरी के मुद्दे पर अपने अभियान को और तेज करेगी. इस रैली में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहेगा. जहां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सभा को संबोधित करने की संभावना है. वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, के सी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और सचिन पायलट सहित दूसरे बड़े नेता इस रैली में भाग लेंगे.

पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के भी रैली में मौजूद रहने की संभावना है. पार्टी ने बताया है कि सभी वरिष्ठ नेता पहले पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में इकट्ठा होंगे और फिर बस से रामलीला मैदान के लिए रवाना होंगे.

55 लाख हस्ताक्षरों का ज्ञापन

कांग्रेस महासचिव (संगठन) के सी वेणुगोपाल ने कहा है कि पार्टी ने ‘वोट चोरी' के खिलाफ लगभग 55 लाख हस्ताक्षर एकत्र किए हैं. वेणुगोपाल ने कहा, "राहुल जी ने सबूतों के साथ दिखाया कि वोट चोरी कैसे हो रही है... और हमने इस मुद्दे को उजागर करने के लिए 14 दिसंबर को 'विशाल रैली' करने का फैसला किया है."

राष्ट्रपति से मुलाकात

वेणुगोपाल ने कहा, "लोग इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और हमने इसे गति देने का फैसला किया है. इस रैली के बाद, हमने राष्ट्रपति से मुलाकात का अनुरोध भी किया है, ताकि उन्हें 5.5 करोड़ हस्ताक्षरों वाला यह ज्ञापन सौंपा जा सके."

लोकसभा में उठा था मुद्दा

यह रैली लोकसभा में चुनाव सुधारों को लेकर हुई तीखी बहस के कुछ दिनों बाद हो रही है. लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और दूसरी कथित चुनावी अनियमितताओं को लेकर जमकर बहस हुई थी.

