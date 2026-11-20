लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंचायत चुनावों में पार्टी का समर्थन करने के लिए ग्रामीण राजस्थान के मतदाताओं को धन्यवाद दिया है. उन्होंने इस जनादेश को कांग्रेस के लिए एक जिम्मेदारी और राज्य की भाजपा सरकार के लिए एक कड़ा संदेश बताया है.

राहुल गांधी ने चुनाव नतीजों पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के एक पोस्ट को रीट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने कहा कि ग्रामीण राजस्थान के भाइयों-बहनों को तहे दिल से धन्यवाद. पंचायत चुनावों में आपने कांग्रेस पर जो भरोसा जताया है, अब वह हमारी जिम्मेदारी है.

यह रेखांकित करते हुए कि ये नतीजे उस राज्य से आए हैं जहां भाजपा की सरकार है, राहुल गांधी ने कहा कि इन नतीजों ने पार्टी की 'डबल इंजन' सरकार को एक सीधा संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि यह प्रतिक्रिया उस राज्य से आई है जहां खुद भाजपा सत्ता में है, जो 'डबल इंजन' सरकार के लिए एक सीधा संदेश है.

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मनरेगा, किसान और पंचायत पर BJP पर हमला

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ग्रामीण रोजगार, किसानों और स्थानीय स्वशासन से जुड़ी नीतियों को लेकर भाजपा की आलोचना की.

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) पर प्रहार किया है, किसानों को आर्थिक नुकसान में धकेला है और पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां छीनकर उन्हें कमजोर कर दिया है.

उन्होंने आगे कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और मजबूरी में किए गए पलायन ने गांवों को वीरान कर दिया है, और ग्रामीण लोग इन सब चीजों को देख रहे थे और इनके परिणाम भुगत रहे थे.

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि गांव सब कुछ देख रहे थे और सब कुछ सह रहे थे. अब, उन्होंने अपनी आवाज उठाई है.

'यह सिर्फ राजस्थान का जनादेश नहीं है'

चुनाव नतीजों को राज्य से परे एक महत्वपूर्ण घटना बताते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि यह जनादेश पूरे देश के ग्रामीण समुदायों की चिंताओं और आकांक्षाओं को दर्शाता है.

उन्होंने कहा कि यह सिर्फ राजस्थान का जनादेश नहीं है; यह देश के हर गांव की आवाज है.उनके ये बयान राजस्थान पंचायत चुनावों में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन के बीच आए हैं.

इन चुनावों में, जिन 419 पंचायत समितियों के नतीजे घोषित हुए हैं, उनमें से 269 में कांग्रेस को बहुमत मिला है, जबकि भाजपा ने 73 सीटों पर जीत हासिल की है.

अब तक घोषित नतीजों के अनुसार, कांग्रेस ने 23 जिला परिषदों में भी बहुमत हासिल किया है.