कांग्रेस पार्टी ने भोपाल में 26 नवंबर को होने वाले अपने 'संविधान रक्षा मार्च' को जबलपुर स्थानांतरित करने का फैसला किया है. इसके बजाय, पार्टी 12 दिसंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी में 'इंडिया' ब्लॉक का एक बड़ा संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी कर रही है.

पार्टी सूत्रों के अनुसार, अब 26 नवंबर को जबलपुर में 'संविधान रक्षा' मार्च निकाला जाएगा. कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि इस मार्च में पूरे राज्य से वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है. इसी दिन पार्टी अपना 'वोट रक्षा' अभियान भी शुरू करेगी.

यह अभियान 'विशेष सघन पुनरीक्षण' (एसआईआर) प्रक्रिया में अनियमितताओं और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दों पर केंद्रित होगा. अब यह बड़ा कार्यक्रम 12 दिसंबर को भोपाल में आयोजित किया जाएगा. 'इंडिया' ब्लॉक के बैनर तले पार्टी एक 'वोट सुरक्षा' मार्च निकालेगी, जिसके बाद एक संयुक्त जनसभा होगी.

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एक मंच पर दिखेगी पूरी विपक्षी एकता

इस कार्यक्रम में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ-साथ ब्लॉक के अन्य सहयोगी दलों के नेता भी शामिल होंगे.

भोपाल में संयुक्त रैली आयोजित करने का निर्णय दिल्ली में हुई एक बैठक के दौरान लिया गया. सूत्रों ने आगे बताया कि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल कार्यक्रम के लिए 1 लाख से अधिक लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा है.

कार्यक्रम में हुए इस बदलाव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राजनीतिक कैलेंडर को बदल दिया है. जहां एक ओर पार्टी 26 नवंबर को महाकौशल क्षेत्र में संविधान की रक्षा का मुद्दा उठाएगी, वहीं दूसरी ओर 12 दिसंबर को राजधानी में होने वाली रैली का इस्तेमाल विपक्षी दलों को 'वोट की चोरी' के मुद्दे पर एकजुट करने के लिए करेगी.

यह बदलाव कांग्रेस की अपनी पहुंच का दायरा बढ़ाने की कोशिश को दिखाता है. संविधान से जुड़े कार्यक्रम को जबलपुर ले जाकर और भोपाल के कार्यक्रम को गठबंधन की संयुक्त शक्ति-प्रदर्शन के रूप में बदलकर, पार्टी का लक्ष्य राज्य में आगामी चुनावों से पहले संगठनात्मक लामबंदी को एक व्यापक राजनीतिक संदेश के साथ जोड़ना है.