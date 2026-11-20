दोहा में राइजिंग एशिया कप में प्रिंस यादव और हर्षित राणा की कहर बरपाती गेंदों के सामने नेपाल ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए. भारत से मिले 332 के लक्ष्य के जवाब में नेपाल सिर्फ 26 पर ऑल-आउट हुई. भारत की शुरुआत दमदार हुई थी और नेपाल ने 1 रन के स्कोर पर ही 4 विकेट गंवा दिए थे. भारत ने यह मुकाबला 306 रनों से अपने नाम करके इतिहास रच दिया है. यह लिस्ट ए में भारत की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले भारत ने लीसेस्टरशायर को 281 रनों से रौंदा था.

