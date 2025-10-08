कल से सुधार है, आंखें खुल रही हैं... प्रेमानंद महाराज ने खुद बताया- अब कैसी है सेहत

वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज की खराब सेहत में अब सुधार दिख रहा है. उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो खुद बता रहे हैं कि उनके हाथों की पोजिशन अब ठीक है. हाथ से काम चल रहा है, कल से सुधार है, आंखें खुल रही हैं. बता दें कि प्रेमानंद महाराज केली कुंज आश्रम में ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं. उनका रोजाना डायलिसिस हो रहा है. पूरे शरीर में सूजन है. दोनों हाथों पर पट्टियां बंधी हैं.

किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं प्रेमानंद महाराज

प्रेमानंद महाराज लंबे समय से किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं. नियमित रूप से उनको डायलिसिस करवाना पड़ता है. पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत खराब है. वह सुबह-सुबह पदयात्रा पर भी नहीं जा रहे हैं. महाराज के न मिलने से उनके भक्त काफी परेशान हैं. अभी वह बाहर जाने की पोजिशन में नहीं हैं. आश्रम की तरफ से पहले ही बता दिया गया था कि स्वास्थ्य कारणों से उनकी पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई है. वहीं भक्तों से अपील की गई है कि दर्शन के लिए मार्ग पर महाराज की प्रतीक्षा न करें. प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य उनकी प्राथमिकता है.

प्रेमानंद महाराज का चेहरा लाल, आंखों में सूजन

प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने भक्तों को ज्ञान दे रहे हैं, इस दौरान उनकी खराब तबीयत को देखा जा सकता है. उनकी आंखें सूजी और चेहरा एक दम सुर्ख लाल दिखा, उनकी आंखें खुल ही नहीं रही हैं. उनकी आवाज भी कंपकंपा रही है, लेकिन ऐसे हालात में भी वह देर रात अपने भक्तों को प्रवचन दे रहे थे.उन्होंने ये भी बताया कि आखिर कष्ट में भी वह भक्तों की सेवा क्यों कर रहे हैं.