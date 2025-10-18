परिणाम वह भुगत नहीं पाएंगे... प्रेमानंद महाराज ने किसे दी चेतावनी?

संत प्रेमानंद जी महाराज के खराब स्वास्थ्य की फर्जी खबरों ने उनके लाखों अनुयायियों को चिंतित कर दिया था. महाराज का वर्ष 2020 में अस्पताल जाते समय का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से वायरल हो रहा था, जिसके बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म था. इन अफवाहों के बीच, महाराज ने हाल ही में एक भक्त के साथ बातचीत के दौरान इन फर्जी खबरों पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है.

प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि वे 'इतना ज्यादा सीरियस' नहीं थे, बल्कि इस बात को 'कुछ ज्यादा करके दिखाया गया' उन्होंने ऐसे वीडियो बनाने वाले लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि "ऐसे वीडियो बनाने वाले लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए. व्यूज (और) रुपया दे सकते हैं, लेकिन ये अपराध है, भक्तों के हृदय में दुख पहुंचा है. ये गलत है."

महाराज ने स्पष्ट किया कि लोगों को गलत जानकारी नहीं पहुंचानी चाहिए और किसी को भी भक्तों के भावों के साथ नहीं खेलना चाहिए. उन्होंने कहा, "गलत जानकारी नहीं पहुंचाने के लिए... लोगों के भाव साथ किसी को नहीं खेलना चाहिए. आपने गलत जानकारी दी है. सही.जानकारी ही समाज को दी जाए."

अपने स्वास्थ्य के बारे में स्पष्ट करते हुए, उन्होंने कहा कि उनकी किडनी की समस्या स्थायी है. किडनी सही नहीं होने वाला. ये ऐसे ही चलता रहेगा।." उन्होंने अंत में दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे गलत वीडियो देखकर भक्तों को चोट पहुंचती है.

प्रेमानंद जी महाराज ने ऐसे भ्रामक वीडियो बनाकर भक्तों की भावनाओं से खेलने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, "ऐसा करने वालों से वह कहना चाहते हैं कि इसका परिणाम वह भुगत नहीं पाएंगे."