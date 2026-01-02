विज्ञापन

अर्जुन बिजलानी के घर नए साल पर पसरा मातम, ससुर के निधन पर पत्नी और बेटे को संभालते हुए इमोशनल

नए साल 2026 पर अर्जुन बिजलानी के घर से एक ट्रैजिक न्यूज सामने आई है क्योंकि उनके ससुर जी राकेश स्वामी का निधन गुरूवार को न्यू ईयर के दिन हो गया.

Read Time: 2 mins
Share
अर्जुन बिजलानी के घर नए साल पर पसरा मातम, ससुर के निधन पर पत्नी और बेटे को संभालते हुए इमोशनल
अर्जुन बिजलानी के ससुर का नए साल पर हुआ निधन

टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी और उनकी फैमिली का नया साल 2026 एक बुरे नोट पर शुरु हुआ. दरअसल, उनकी वाइफ नेहा स्वामी बिजलानी के पिता राकेश चंद्र स्वामी का न्यू ईयर पर निधन हो गया. यह बुरी खबर अर्जुन और उनकी वाइफ नेहा को उनके दुबई में न्यू ईयर वेकेशन पर मिली, जिसके बाद वह मुंबई लौट आए. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, एक परिवार के सदस्य ने बताया कि राकेश चंद्र सोमवार शाम को मेडिकल इमरजेंसी के चलते वेंटिलेटर पर थे. हालांकि गुरुवार सुबह उनका निधन हो गया. वह 73 साल के थे. उनका एक बेटा निशांक और बेटी नेहा है.

वेकेशन पर जाने से पहले पिता से मिले थे अर्जुन और नेहा

अर्जुन और नेहा पिता के निधन की खबर सुनते ही. वेकेशन को बीच में छोड़कर परिवार के साथ मुंबई लौट गए थे. वहीं अर्जुन बिजलानी ने अंतिम संस्कार में भी साथ निभाया और सभी रस्मों को अदा किया. इसके अलावा वह अपनी इमोशनल वाइफ नेहा और बेटे को भी संभालते हुए नजर आए. सामने आए वीडियो में नेहा टूटी हुई और रोती हुईं नजर आ रही हैं, जिसके बाद कपल को फैंस द्वारा सपोर्ट मिल रहा है.

2013 में नेहा बिजलानी से की थी शादी

गौरतलब है कि अर्जुन बिजलानी ने 20 मई 2013 में नेहा स्वामी से शादी की थी. वह टीवी का जाना माना नाम हैं, जिन्हें लेफ्ट एंड राइट, मिले जब हम तुम, मेरी आशिकी तुम से ही, नागिन और इश्क में मरजावां के लिए जाना जाता है. वहीं आखिरी बार वह राइज एंड फॉल में नजर आए थे. कपल का एक बेटा भी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Arjun Bijlani, Arjun Bijlani Father In Law, Arjun Bijlani Wife, Neha Swami
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com